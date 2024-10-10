Під удар потрапив склад боєприпасів: Сили оборони уразили аеродром Ханская

У Росії неспокійно, зокрема, там все частіше лунають вибухи. під ударом цього разу опинилась авіабаза Ханская.

Сили оборони уразили аеродром. У Генштабі розповіли деталі щодо цього.

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Там базувались Су-34 та су-27

Під час атаки на аеродром Ханская під удар потрапив склад боєприпасів, що розташований на території військового об’єкта. В районі цілі відзначалася робота ворожої протиповітряної оборони. Крім цього, зафіксували займання.

У Генштабі розповіли, що на аеродромі базувалися літаки Су-34 та Су-27.

Більш детальну інформацію щодо наслідків ураження уточнюють,

– мовиться в повідомленні.

Джерела 24 Каналу повідомили, що це була спільна операція ГУР і СБУ.

Українські військові продовжують завдавати ударів по військових об'єктах на території ворога. Крім цієї атаки, також дрони атакували аеродром Майкоп у Адигеї. Він розташований за 410 кілометрів від лінії фронту.

На фронті Росія постійно зазнає втрат. Зокрема, протягом минулої доби Росія втратила понад тисячу військових. Водночас загальні втрати ворога сягнули понад 665 тисяч окупантів.