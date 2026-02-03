Росія запустила по Україні понад 70 ракет і 450 дронів: які області були під ударом

В регіонах України триває ліквідація наслідків ворожого удару. з лютого окупанти прицільно атакували енергетику.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Що відомо про нічний обстріл?

У декількох регіонах України триває ліквідація наслідків масштабного ворожого удару. Росіяни застосували понад 70 ракет у комбінації з понад 450 ударними дронами, прицільно вражаючи об'єкти енергетики та цивільної інфраструктури. Під ударами опинилися Сумська, Харківська, Київська, Дніпровська, Одеська та Вінницька області, а також столиця.

Внаслідок атаки дев'ятеро людей отримали поранення. Пошкоджено житлові будинки, об’єкти енергетики, у Києві влучання дронів спричинили пожежі в багатоповерхівках та пошкодили дитячий садочок. До ліквідації наслідків залучено необхідні екстрені служби.

Скористатися найхолоднішими днями зими для терору проти людей для Росії важливіше, ніж скористатися дипломатією. І це дуже чітко демонструє, що потрібно від партнерів та що може допомогти,

– зазначив глава держави.

Він також наголосив на важливості вчасного постачання систем ППО та підтримки партнерів для захисту життя людей і критичної інфраструктури. За словами Зеленського, Москва продовжує обирати терор і ескалацію, тому максимальний тиск на агресора залишається пріоритетом.

Що відомо про наслідки атаки?