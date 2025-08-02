Російські війська масовано обстріляли Дружківку на Донеччині. Зафіксовано багато пошкоджень.

Є інформація про постраждалих. Про це пише 24 Канал з посиланням на Вадима Філашкіна, очільника Донецької ОВА.

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Що відомо про удар по Дружківці?

В суботу 2 серпня Філашкін повідомив, що Дружківка зазнала масованої дронової атаки. Внаслідок ворожого удару пошкоджено 2 будинки, ринок, крамницю і адмінбудівлю, знищено декілька автівок.

За його словами, на місці працюють усі відповідальні служби.

Станом на 12:05 відомо, що щонайменше 5 людей поранено внаслідок ударів по Дружківці.

"Цей обстріл — це чергове нагадування, що кожен, хто досі залишається на Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеку!" – зазначив Філашкін.

Окупанти обстріляли Дружківку / Фото з телеграму Філашкіна

Додамо, що окупанти атакували район ринку та магазин "Аврора", де в суботу зазвичай багато людей, про що пишуть "Новини Донбасу".

За даними місцевих телеграм-каналів, з самого ранку в місті пролунало щонайменше 10 вибухів.