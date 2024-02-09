Під ударом цивільна інфраструктура: Харків атакували дронами

Ввечері 9 лютого російські військові атакували "Шахедами" Харків. Відомо, що під ударом цивільна інфраструктура.

Російські військові продовжують тероризувати Харків. Пізно ввечері стало відомо, що в обласному центрі пролунало відразу кілька вибухів. Вони пов'язані з атакою дронами-камікадзе "Шахед".

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Ворог б'є цивільну інфраструктуру

Детальніше про ситуацію у місті розповів Ігор Терехов. Міський голова зазначив, що у Харкові пролунала серія вибухів.

Харків під ворожими ударами. У місті серія вибухів. Під ударом цивільна інфраструктура,

– зазначив Терехов.

Кореспондент Укрінформу повідомив, що в одному з районів Харкова спалахнула пожежа, пов'язана з атакою "Шахедами". Передували цьому повідомлення про кілька вибухів в обласному центрі.

Кореспонденти Суспільного пишуть про те, що після серії вибухів у Харкові можна побачити заграву від пожежі.

О 23:08 глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог завдав ударів "Шахедами" як по Харкову, так і по Великому Бурлуку.

У Харкові зафіксовані влучання у Немишлянському районі. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура.

Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура. А у Великому Бурлуку російські загарбники поцілили теж у цивільний об'єкт. Мовиться про кафе.

російські загарбники поцілили теж у цивільний об'єкт. Мовиться про кафе. Станом на 23:08 інформації про постраждалих не надходило.

Передували цьому повідомлення від начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника. О 22:33 він написав, що на території області зафіксували дрони-камікадзе ворога. Відтак, закликав дотримуватися правил безпеки і не фіксувати роботу ППО.

А вже о 22:45 написав, що російські дрони-камікадзе вже над Харковом. Він також закликав не покидати укриття та нагадав, що заборонено знімати роботу ППО.

Інші області теж під атакою "Шахедів"

Звернімо увагу, що глава Миколаївської ОВА Віталій Кім о 22:23 повідомив про ситуацію у регіоні.

Попередньо без руйнуваннь. Є пошкодження лінії електропередач. Відновимо швидко,

– зазначив він.

Також було відомо про вибухи в Одесі. За повідомленнями місцевих ЗМІ, ППО відпрацьовувала по дронах-камікадзе, які ворог спрямував на обласний центр.

Зауважимо, що станом на 23:14 повітряна тривога все ще зберігається на Харківщині й Одещині.