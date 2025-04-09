Під ударом військовий аеродром у Моздоку: дрони атакували Північну Осетію

У російській Північній Осетії рано вранці 9 квітня збито 15 українських безпілотників. Атака дронів була в Моздокському районі, де розташований військовий аеродром.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ. Дим від вибухів було помітно за 6 кілометрів від авіабази.

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Що відомо про вибухи в Північній Осетії

У ніч проти 9 квітня дрони атакували кілька російських регіонів, де розташовані стратегічні об'єкти країни-агресорки, зокрема Енгельс, Краснодарський край та Ростовську область.

Зранку місцеві жителі Моздоку також повідомили, що чули вибухи внаслідок атаки по військовому аеродрому. Понад 10 БпЛА запустили на авіабазу, де перебуває російська техніка та озброєння. Чи було щось знищено – окупанти поки що не повідомляють.

У Моздокському районі відбито атаку безпілотних літальних апаратів. За інформацією Міноборони Росії, системами ППО знищено 15 безпілотників. Жертв і руйнувань немає,

– зазначив глава Північної Осетії Сергій Меняйло.

Очільник регіону додав, що уламок одного з безпілотників упав на нежитлову будівлю у Моздокському районі. Обійшлося без жертв, а ситуацію влада контролює.

Одне фото, що з'явилося в мережі, ідентифікувало видання ASTRA. На ньому помітно задимлення, а сам знімок зроблений зроблено біля районного палацу культури приблизно за 6 кілометрів від авіабази.



На авіабазі в Моздоку пожежа внаслідок атаки БпЛА / Фото ASTRA

Востаннє аеродром в Моздоку був пошкоджений через подібну атаку в липні 2024 року.

Усього ж за минулу ніч 11 областей Росії атакували 158 БпЛА. Вороги зазначають, що дрони були українськими.