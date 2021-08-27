Під виглядом "інновацій": Укрзалізниця купувала неякісні запчастини з окупованих територій

Служба безпеки викрила масштабну корупційну схему в Укрзалізниці. Зловмисники постачали для рухомого складу неякісні комплектувальні частини, складові яких виготовляли на тимчасово окупованій території Луганщини.

За інформацією правоохоронців, серед організаторів оборудки був громадянин Росії, який і вступив у змову з представниками Укрзалізниці.

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Деталі злочинної схеми

Росіянин та високопосадовці Укрзалізниці налагодили корупційний механізм придбання запчастин для рухомого складу. Закупівлю здійснювали через підконтрольну представнику країни-окупанта компанію у Києві.

Для того, аби отримати "прибуток", учасники схеми штучно завищували вартість товару у 10 разів. Робили це під виглядом закупівлі запчастин, вироблених з нібито "інноваційного матеріалу".

За попередніми висновками експертів, продукція не відповідає технічним умовам експлуатації й могла призвести до пошкодження контактної мережі Укрзалізниці, вартість якої становить понад 3 мільярди гривень.

Розпочали кримінальне провадження

У зв'язку з наявною інформацією, правоохоронці розпочали кримінальне провадження. У його межах на виявлену продукцію наклали арешт.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності причетних.

Раніше спецслужба затримала колишнього керівника виробничого підрозділу Укрзалізниці . Його підозрюють у привласненні майже 1 мільйона гривень, виділеного на ремонт колійних машин.

Укрзалізниця закуповувала неякісні запчастини з окупованих територій: Фото СБУ