Під Вінницею за загадкових обставин зникла мати разом зі своїми 5 дітьми

На Вінниччині тривають пошуки багатодітної матері, яка таємниче зникла зі своїми дітьми. Ще 15 лютого 36-річна Вікторія Яремченко вийшла з дому, взявши п'ятьох своїх дітей, і не повернулася.

Як повідомляють ЗМІ, чоловік регулярно бив жінку, і в сім'ї не раз відбувалося насильство.

Важливо Киянин знівечив обличчя жінки холодною зброєю: потерпіла перебуває в лікарні

Ніяких зачіпок немає

Волонтерка з пошукової організації Vinsearch повідомила, що ніяких зачіпок щодо зникнення немає, близькі жінки теж нічого не знають. Волонтери зверталися до центрів жертв домашнього насильства, але й там мати з дітьми не з'являлася. Зараз пошуки тривають.

Відомо, що в родині працював тільки чоловік зниклої. В організації не підтвердили факти домашнього насильства і версію про самогубство.

Це якби одна людина – ще можна зрозуміти. Але там дітки, такого бути не може. Сподіваюся, вони змогли кудись виїхати,

– розповіла волонтерка.



Під Вінницею пропала мати п'ятьох дітей / Фото Нацполіції

Раніше жителя Харкова виселили з дому за побиття дружини. Він відлупцював жінку на очах у малолітніх дітей. Постраждала вирішила не терпіти дії кривдника, тож заявила на нього в поліцію.

Чоловік побив дружину на очах у дівчинки 8 років і хлопчика 7 років. Обоє дітей були налякані та психологічно пригнічені. 37-річного чоловіка вирішили відселити на 10 днів від родини та видали терміновий заборонний припис. Відомо, що раніше кривдник був судимий.