Не всі ракети долетіли до України: під Волгоградом щось упало

Російські загарбники напередодні нового року вирішили знову завдати масованої ракетної атаки по Україні. Повітряна тривога лунає по всій країні, у деяких регіонах було чути вибухи.

У Жирнівському районі Волгоградської області впав невідомий об'єкт. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, пише 24 Канал.

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Що ж сталося в Росії

Однак наразі офіційних підтверджень цієї інформації немає. Також розходяться думки до того, коли "невідомий об'єкт" впав на території регіону.

Дехто зазначає, що це сталося 27 грудня. Однак місцеві видання переконують у тому, що падіння невідомого об'єкта в районі зафіксовано сьогодні, 31 грудня.

Місцеві стверджують, що це міг бути безпілотник.



Що знайшли місцеві / Фото росЗМІ

Відео з місця подій

Що відомо про масовану атаку 31 грудня