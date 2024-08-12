Чим завершується повернення на фронт для російських полковників-пенсіонерів

4 серпня під Вовчанськом український дрон знищив російського капітана 2-го рангу Сєргєя Філіпчука, скинувши на нього гранату. Капітану було 57 років, ще у 2007 році він вийшов на пенсію та займався "патріотичним вихованням" молоді.

Хотів показати, як правильно воювати, але не вийшло

Філіпчук народився у молдовському місті Бєльці, вчився у Севастополі, служив на Північному флоті (24 дивізія підводних човнів) та дослужився до заступника командира підводного човна з виховної роботи – тобто комісар підводного човна. Бойові плавання, тестування новітніх ракет, вихід на пенсію, робота в конструкторському бюро "Малахіт" та життя військового пенсіонера під Санкт-Петербургом.

Читайте також Справжня катастрофа для Росії: чого зараз боїться Кремль

Але не сиділося йому. Тому вже у березні 2024 року Філіпчук повернувся на службу до новоствореного Ленінградського військового округу. Формально створення цього округу було відповіддю на вступ Фінляндії та Швеції в НАТО, але з перших же днів новостворені частини були перекинуті на Бєлгородщину для штурмів Вовчанська.

Філіпчук дослужився до капітана 2-го рангу (підполковник), тому йому повинні були видати відповідну посаду. Так він став заступником командира з військово-політичної роботи новоствореної 128-ї мотострілецької бригади у складі новоствореного 44-го корпуса Ленінградського військового округу.

Коли на службу повертаються полковники з прокуратури чи поліції, то формально їх ще так-сяк можуть зробити молодшими офіцерами (а іноді й такого не буває). Однак відповідну посаду підполковника не видають, хоча у тих частенько є досвід відряджень у Чечню і ко. Але вони "ветерани" з іншого відомства, тому якось так.

Якщо свіжі непідготовлені бригади кидають на штурмові дії, то це говорить про обмеження мобілізаційних ресурсів росіян. Саме тому раптом виявилось, що Курську область можна захоплювати, бо там залишились строковики та легке озброєння. Тут питання в тому, хто кого пережме.

Що стосується цих (під)полковників на передовій, то є така окрема категорія російських вищих офіцерів, що повернулись з пенсії у військо і люблять "показати синкам, як щось робити правильно". Плюс, власним прикладом підняти в штикову атаку бійців та інші патріотичні штампи. Так свого часу в Маріуполі під час боїв опинився капітан 1-го рангу – комісар всього Чорноморського флоту Росії. Десь там він зловив міну від "Азову".