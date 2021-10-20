Під загрозою 2 області: червону зону в Україні планують розширити
Джерело:"РБК-Україна"
Ще 2 області можуть перейти у червону зону карантинних обмежень. Таке рішення можуть ухвалити на зустрічі 20 жовтня.
Ще 2 області України можуть стати "червоними"
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій проведе спеціальне засідання. Наразі невідомо, у яких областях можуть посилити карантин.
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На засіданні також доповідатимуть про ситуацію в своїх областях голови Чернігівської та Сумської ОДА. Зауважимо, що Денис Шмигаль підтвердив можливі посилення обмежень у декількох українських областях.
Червона зона в Україні: головне
Станом на 20 жовтня у червоній зоні карантинних обмежень перебувають 5 українських областей:
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Запорізька;
- Одеська;
- Херсонська.
Водночас у Київській школі економіки підкреслили, що у червону зону можуть потрапити ще 4 регіони. Мовиться про Житомирську, Луганську, Сумську та Харківську області.
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