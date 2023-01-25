Під захистом ЮНЕСКО: історичний центр Одеси внесли до списку Всесвітньої спадщини

ЮНЕСКО 25 січня включило історичний центр Одеси до основного списку об'єктів Всесвітньої спадщини.

Рішення схвалили у Парижі за прискореню процедурою. Про нього повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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Центр міста визначили таким, що є під загрозою. В Одеській міській раді подякували організації ЮНЕСКО та урядам європейських країн за підтримку.

Вкотре доводимо, що Одеса – це українське місто, а ще – душа Європи. Що й відображено в її унікальній спадщині, яку створювали європейці. І тепер ця спадщина – під надійним захистом,

– наголосили у міськраді.

Що охоронятиме ЮНЕСКО

Під охорону ЮНЕСКО потрапила частина центру міста, зокрема порт, пише "Думська". Туди потрапляє:

Номінована зона обмежена Приморською, Торговою, Садовою вулицями,

Соборною площею, Преображенською, Жуковським, Польським та Карантинним узвозами,

провулком Нахімова та Суворовською алеєю парку Шевченка.

В окреслених межах перебувають 42 об'єкти — це пам'ятки культурної спадщини національного та місцевого значення.