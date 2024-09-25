Під завалами може бути людина: з'явилось відео перших хвилин після атаки по Харкову

Під завалами у Харкові після авіаудару по багатоповерхівці може бути людина. З'явились кадри перших хвилин після атаки.

Про це повідомив директор обласного департаменту цивільного захисту Харківської ОВА Іван Сокол в ефірі телемарафону. Загалом, за його даними, більше ніж 45 будівель пошкоджені внаслідок авіаобстрілів, 36 людей постраждали.

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Під завалами у Харкові може знаходитися людина

Якщо ми кажемо про багатоповерхівку, то там авіабомба влучила десь на межі 5-6 поверху. Зруйновані поверхи з 3 по 8. На даний момент там продовжуються роботи з ліквідації наслідків, розбори завалів. Є неперевірена інформація, що під завалами ще, на жаль, може знаходитися людина,

– розповів Сокол.

Загалом, за його даними, більше ніж 45 будівель пошкоджені внаслідок авіаобстрілів, 36 людей постраждали.

"Три, на жаль, загинули. 17 були госпіталізовані від початку. На даний момент в лікарнях залишається 12 людей. Чотири, на жаль, у важкому стані перебувають у реанімації", – зазначив директор департаменту

У мережі показали відео перших хвилин обстрілу

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував кадри після прильоту у Харкові.

Ми одними з перших прибули на місце та надавали домедичну допомогу пораненим, евакуювали мешканців, разом із рятувальниками розбирали завали,

– написав він.

Перші хвилини обстрілу Харкова: дивитися відео

Нагадаємо, що людей з Куп'янщини закликають погоджуватися на евакуацію. Адже ворог безжально б'є саме по цивільних об'єктах. Мішенню окупантів стають навчальні заклади, бази відпочинку, адмінбудівлі, де вони бачать скупчення цивільних автомобілів.