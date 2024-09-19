Під завалами можуть бути люди, – Зеленський відреагував на удар по пансіонату в Сумах

Зараз у Сумах тривають рятувальні роботи після удару російської керованої авіабомби. Відбулося влучання по пансіонату для літніх людей.

На цю моторошну трагедію у своєму вечірньому зверненні відреагував український президент Володимир Зеленський. За його словами, наразі під завалами там можуть перебувати люди.

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Зеленський відреагував на удар по Сумах

Зараз у Сумах тривають рятувальні роботи після удару російської бомби. Влучання по пансіонату для літніх людей. За наявною зараз інформацією, у будівлі були майже 300 людей – понад 200 пацієнтів та 60 осіб персоналу,

– наголосив президент.

За його словами, наразі триває евакуація людей та перевірка того, чи перебуває хтось під завалами Відомо вже про поранених, щонайменше одна людина загинула, тож глава держави висловив свої співчуття.

"Росія не могла не знати, що цей пансіонат для літніх людей – не військова база, не військовий об’єкт. За одну сьогоднішню добу – на цей час – російські війська застосували вже майже 90 керованих авіабомб. По наших містах, по українських позиціях. Обов’язково відповімо російській армії на цей терор. Відчутно відповімо", – додав він.

Обговорення ситуації на фронті

Як розповів президент, сьогодні було багато роботи з військовими та спеціальними службами. Він заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Служби зовнішньо розвідки, а також провів нараду з міністром оборони України та головою Служби безпеки України.

Формуємо наповнення для детальних, ґрунтовних перемовин із партнерами. І це стосується як Донеччини, так і інших напрямків. Зараз Силам оборони України вдалося зменшити штурмовий потенціал окупанта на Донеччині,

– зазначив український лідер.

Наразі ситуація там залишається вкрай складною, щоденно на Курахівському та Покровському напрямку тривають важкі бої. Водночас у Курську область уже вдалося відвернути близько 40 тисяч російських військових.

"Є й поповнення обмінного фонду для нас, для України. Все це – важливі речі, які впливають на загальну ситуацію у війні. Я дякую всім нашим бойовим бригадам, кожному солдату, сержанту, кожному командиру за хоробрість", – сказав Зеленський.

Україна почала перемовини щодо вступу в Євросоюз

Володимир Зеленський також повідомив про підготовку до важливих перемовин з нашими європейськими партнерами, зокрема, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Перед початком зимового сезону та під час осені є низка важливих питань.

За словами президента, нагальним пріоритетом й досі залишається енергетика, незмінним пріоритетом продовжує бути фронт. Зокрема, йдеться про постачання та спільне виробництво зброї для Збройних Сил України.

Політична взаємодія – ми вже почали перемовини щодо вступу України у Євросоюз, і процес перемовин має бути таким активним, який справді зміцнює всю європейську систему. Жодних сумнівів у силі європейського проєкту бути не може,

– розповів він.

Крім того, це стосується використання заморожених російських активів, які повинні бути спрямовані на захист життя в Україні від агресії. Наразі є чітке рішення про 50 мільярдів для України коштом російських активів, і потрібен механізм реалізації.

"Щоб уже найближчим часом було відчутно: така підтримка для України є. Я дякую всім, хто допомагає Україні! Я дякую всім нашим людям! Слава Україні", – резюмував Зеленський.