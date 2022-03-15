Під завалами школи на Миколаївщині знайшли тіла 7 загиблих
15 березня 2022 , 14:42Читать новость на русском
Джерело:МВС
Вранці 13 березня окупанти обстріляли село Зелений Гай, що належить до Шевченківської територіальної громади. На жаль, є загиблі.
Відомо, що Миколаївщину обстрілювали з авіації. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.
Увага Наслідки обстрілів окупантів на Миколаївщині: під завалами можуть бути люди
Як наслідок ворожого авіаобстрілу з боку агресора – зруйнувалась ціла школа. Під завалами опинились люди.
З-під завалів рятувальники витягнули 10 людей, 7 із них – загинули. Ще троє вижили, але дуже постраждали.
Деталі від ДСНС
Рятувальники розбирали завали понад 5 годин. Станом на 13:00 15 березня пошуково-рятувальні роботи завершили.
Від ДСНС для ліквідації наслідків залучали 4 одиниці техніки та 20 осіб.До слова. Російські вбивці 15 березня знову обстріляли і Снігурівку, що на Миколаївщині. Окупанти атакували житлові будинки.
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