Під завалами школи на Миколаївщині знайшли тіла 7 загиблих

Вранці 13 березня окупанти обстріляли село Зелений Гай, що належить до Шевченківської територіальної громади. На жаль, є загиблі.

Відомо, що Миколаївщину обстрілювали з авіації. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

Увага Наслідки обстрілів окупантів на Миколаївщині: під завалами можуть бути люди

Як наслідок ворожого авіаобстрілу з боку агресора – зруйнувалась ціла школа. Під завалами опинились люди.

З-під завалів рятувальники витягнули 10 людей, 7 із них – загинули. Ще троє вижили, але дуже постраждали.

Деталі від ДСНС

Рятувальники розбирали завали понад 5 годин. Станом на 13:00 15 березня пошуково-рятувальні роботи завершили.

Від ДСНС для ліквідації наслідків залучали 4 одиниці техніки та 20 осіб.

Яка ситуація у Миколаєві: дивіться відео

Російські вбивці 15 березня знову обстріляли і Снігурівку, що на Миколаївщині. Окупанти атакували житлові будинки.