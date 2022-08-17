З-під завалів будинку у Харкові вже витягли 4 людей, рятувальна операція триває, – мер
17 серпня 2022 , 23:17Читать новость на русском
Джерело:телеграм Ігоря Терехова
росіяни завдали сильного удару по Салтівці у Харкові. Зараз розбирають завали зруйнованого будинку. З-під них вже витягли 4 людей.
Поки що відомо про 6 загиблих та 13 поранених. Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов. Окупанти вдарили по житловому будинку.
Важливо Внаслідок удару по Салтівці знищений гуртожиток, кількість жертв встановлюють, – Зеленський
Такому удару по Салтівці, по житловому будинку немає ніякого виправдання. Це не військова ціль. Це акт залякування та геноциду,
– наголосив Терехов.
Що відомо про удар по Салтівці
- Ввечері 17 серпня Харків знову сколихнули вибухи. Близько 21:35 Терехов повідомив, що російські окупанти знову вдарили по багатостраждальній Салтівці. Зазначали, що ракети прилетіли біля багатоповерхівки.
- Згодом мер уточнив, що на місці "прильоту" спалахнула пожежа. Горить житловий будинок.
- На жаль, вже о 22:16 мер Харкова написав про попередню кількість жертв по поранених. Тоді встановили 3 загиблих та 10 поранених. На місці є медики та рятувальники.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на удар. Він заявив, що росія вдарила по гуртожитку, він повністю знищений. Глава держави наголосив, що це підлий і цинічний удар по цивільних, він не має жодного виправдання й демонструє безсилля агресора.
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