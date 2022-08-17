З-під завалів будинку у Харкові вже витягли 4 людей, рятувальна операція триває, – мер

росіяни завдали сильного удару по Салтівці у Харкові. Зараз розбирають завали зруйнованого будинку. З-під них вже витягли 4 людей.

Поки що відомо про 6 загиблих та 13 поранених. Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов. Окупанти вдарили по житловому будинку.

Важливо Внаслідок удару по Салтівці знищений гуртожиток, кількість жертв встановлюють, – Зеленський

Такому удару по Салтівці, по житловому будинку немає ніякого виправдання. Це не військова ціль. Це акт залякування та геноциду,

– наголосив Терехов.

Що відомо про удар по Салтівці

Ввечері 17 серпня Харків знову сколихнули вибухи. Близько 21:35 Терехов повідомив, що російські окупанти знову вдарили по багатостраждальній Салтівці. Зазначали, що ракети прилетіли біля багатоповерхівки.

Згодом мер уточнив, що на місці "прильоту" спалахнула пожежа. Горить житловий будинок.

На жаль, вже о 22:16 мер Харкова написав про попередню кількість жертв по поранених. Тоді встановили 3 загиблих та 10 поранених. На місці є медики та рятувальники.

Президент Володимир Зеленський відреагував на удар. Він заявив, що росія вдарила по гуртожитку, він повністю знищений. Глава держави наголосив, що це підлий і цинічний удар по цивільних, він не має жодного виправдання й демонструє безсилля агресора.

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