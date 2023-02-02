З-під завалів будинку у Краматорську дістали ще одне тіло
2 лютого 2023, 23:32Читать новость на русском
Джерело:Олександр Гончаренко
У Краматорську триває пошуково-рятувальна операція після ракетного удару росіян по житловому будинку. Під завалами знайшли тіло ще однієї жертви атаки.
Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко. Таким чином кількість загиблих зросла до 4 осіб.
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Кількість жертв зросла
Ще уранці мер Краматорська повідомляв, що рятувальники шукають під завалами тіло жінки. Станом на 23:20 її знайшли, однак, на жаль, вона загинула.
Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки,
– повідомив Гончаренко.
Пошуково-рятувальна операція на місці трагедії триває.
Ракетний удар по будинку в Краматорську: головне
- Увечері 1 лютого Росія завдала удару балістичною ракетою "Іскандер-К" по Краматорську і влучила в житловий будинок в центрі міста. Унаслідок цього чотириповерховий будинок майже повністю зруйнований;
- Унаслідок атаки 4 людей загинули. Ще 8 зазнали поранень і потрапили до лікарень. 2 постраждалих у важкому стані;
- Удень 2 лютого росіяни знову обстріляли Краматорськ. Унаслідок атаки постраждали 6 осіб. Рятувальники через атаку перервали на деякий час пошуково-рятувальну операцію;
- У Росії назвали удар по житловому будинку нібито ударом по пускових установках HIMARS. Варто відзначити, що пропагандисти спочатку називали удар по Краматорську нібито знищенням боєкомплекту ЗСУ, а потім почали брехати про нібито влучання ракети української ППО в будинок;
- Президент Володимир Зеленський наголосив, що цей обстріл багатоповерхівки є не повторенням історії, а щоденною реальністю, з якою, на жаль, змушені стикатись українці через війну. Водночас глава держави підкреслив, що Україна межує з абсолютним злом і повинна здолати його, щоб такі випадки більше не повторювалися.