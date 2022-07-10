З-під завалів у Часовому Ярі врятували ще одну людину

Рятувальники дістали з-під завалів у Часовому Ярі ще одну людину. На щастя, вона виявилася живою. Пошуково-рятувальна операція продовжується.

Таку інформація оприлюднили рятувальники станом на вечір 18:10. Загалом внаслідок ракетного удару загинуло 15 осіб та постраждало 6 осіб.

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Що відомо про жертв та постраждалих

Ввечері 9 липня ворог вдарив ракетами по Часовому Ярі, що в Бахмутському районі. Постраждали 2 багатоповерхівки. Кількість загиблих станом на вечір 10 липня – 15 осіб. Під руїнами будинку можуть перебувати понад 20 людей, серед них – 9-річний хлопчик. В одній з багатоповерхівок майже вщент знищені 2 під'їзди.

Головне про удар по Часовому Ярі

Ввечері 9 липня росіяни завдали ракетних ударів по Часовому Ярі, що на Донеччині. У місті зафіксували щонайменше 2 "прильоти". Постраждали два п'ятиповерхові будинки, в одному з них два під'їзди перетворились на купи цегли та металу.

Завали розбирали усю ніч і продовжують робити це й досі. Точну кількість загиблих можна буде встановити лише після закінчення усіх робіт.

Одразу після вибуху з'явилась інформація, що ракети могли випустити з "Ураганів". Проте голова Донецької ОВА Павло Кириленко зауважив, що встановленням типу ракет займеться експертиза. Водночас, за даними Генерального штабу ЗСУ, агресор здійснив обстріл реактивними системами залпового вогню "Ураган". Під завалами досі перебуває декілька десятків людей.



Удар по Часовому Яру / Фото ДСНС

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