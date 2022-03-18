Під звуки фортепіано: тероборона Дніпра затримала диверсійну групу окупантів

Територіальна оборона у Дніпрі затримала диверсійну групу окупантів. Ворога поклали під звуки фортепіано.

Диверсанти ховалися в одному з будинків приватного сектора міста.

До речі Російські диверсанти, інформатори та шахраї: кого СБУ затримала та викрила за один день

Вони вели розвідку: зливали інформацію про волонтерські центри та місця, де є територіальна оборона. Крім того, окупанти розганяли у соцмережах ворожу пропаганду.

Лавочка прикрита. Диверсантів знешкоджено. Затримані в цілості та безпеці. Ну майже,

– написали в пості.

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