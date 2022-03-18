Під звуки фортепіано: тероборона Дніпра затримала диверсійну групу окупантів
18 березня 2022 , 16:20Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Дніпро оперативний"
Територіальна оборона у Дніпрі затримала диверсійну групу окупантів. Ворога поклали під звуки фортепіано.
Диверсанти ховалися в одному з будинків приватного сектора міста.
До речі Російські диверсанти, інформатори та шахраї: кого СБУ затримала та викрила за один день
Вони вели розвідку: зливали інформацію про волонтерські центри та місця, де є територіальна оборона. Крім того, окупанти розганяли у соцмережах ворожу пропаганду.
Лавочка прикрита. Диверсантів знешкоджено. Затримані в цілості та безпеці. Ну майже,
– написали в пості.
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