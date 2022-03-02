Під звуки сирени: у Кропивницькому народилося 10 немовлят
2 березня 2022 , 16:11Читать новость на русском
Джерело:телеграм Олексія Гончаренка
У Кропивницькому 1 березня народилися 10 немовлят. Коли вони з'являлися на світ, у місті лунав сигнал тривоги.
Під час кесаревого розтину пролунали сирени оповіщення. Водночас медики продовжили приймати пологи.
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Дитину прийняли. Усіх породіль та вагітних відправили у бомбосховище,
– розповів нардеп Олексій Гончаренко.
Вагітні та породіллі під час повітряної тривоги ховалися у підвалі.
Жінці робили кесарів розтин під час сигналу тривоги / Фото з телеграму Олексія Гончаренка
Люди ховалися у бомбосховищі / Фото з телеграму Олексія Гончаренка
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