Під звуки сирени: у Кропивницькому народилося 10 немовлят

2 березня 2022 , 16:11
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Джерело:

телеграм Олексія Гончаренка

У Кропивницькому 1 березня народилися 10 немовлят. Коли вони з'являлися на світ, у місті лунав сигнал тривоги.

Під час кесаревого розтину пролунали сирени оповіщення. Водночас медики продовжили приймати пологи.

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Дитину прийняли. Усіх породіль та вагітних відправили у бомбосховище,
– розповів нардеп Олексій Гончаренко.

Вагітні та породіллі під час повітряної тривоги ховалися у підвалі.


Жінці робили кесарів розтин під час сигналу тривоги / Фото з телеграму Олексія Гончаренка


Люди ховалися у бомбосховищі / Фото з телеграму Олексія Гончаренка

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Автор: Софія Мінджоса