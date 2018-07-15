Під час фіналу Чемпіонату світу на поле вибігли учасники Pussy Riot: відео

У другому таймі фіналу Чемпіонату світу між збірними Франції та Хорватії на поле вибігли глядачі. Їх довелося ловити стюардам.

Під час атаки хорватської збірної до центрального кола прорвалися глядачі. Однак їх одразу ж піймали стюарди і забрали з поля. Затримка у грі була незначною.

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Відео, як учасниці Pussy Riot вибігли на поле під час фіналу Чемпіонату світу

Згодом стало відомо, що це четверо учасників Pussy Riot вибігли на поле під час фінального матчу чемпіонату світу з футболу. Вони зробили це в рамках акції "Міліціонер вступає в гру".