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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Під час карантину відсотки за кредитами нараховуватимуть, але платежі можна відтерміновувати

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      Відсотки за кредитам можна оплатити після завершення карантну / ukrinform.ua

      У Нацбанку України пояснили режим роботи так званих кредитних канікул. Під час карантину відсотки за кредитами нараховуватимуться, однак обов'язкові платежі можна сплатити пізніше.

      Пільговий режим, який запровадили на період карантину, не полягає у прощенні боргів. Про це інформує пресслужба НБУ.

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      Банки продовжують нараховувати відсотки за користування кредитами. Адже паралельно нараховують відсотки за депозитами та сплачують їх,
      – зазначили в НБУ.

      Однак додали, що нараховані відсотки не обов’язково сплачувати одразу. Це можна зробити вже після завершення карантину.

      Регулятор також закликав українців дистанційно контактувати з банками щодо можливих пільг при обслуговуванні кредитів.

      До слова, від 17 березня банківським установам заборонено нараховувати будь-які штрафи на період карантину. Також українці можуть не оплачувати іпотеку на час карантинних заходів.

      Зверніть увагу! Уряд на позачерговому засіданні 25 березня прийняв рішення продовжити загальнонаціональний карантин до 24 квітня.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Банки НБУ Гроші Фінанси Кредит Карантин в Україні 2020 Новини України
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