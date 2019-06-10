Під ГПУ активісти вимагають оголосити підозри замовникам вбивства Гандзюк: фото

Активісти вийшли під будівлю Генеральної прокуратури з вимогою оголосити підозри замовникам вбивства Катерини Гандзюк. Йдеться про голову Херсонської ОДА Андрія Гордєєва та заступника голови Євгена Рищука.

Плакати з іменами ймовірних замовників вбивства активісти розгорнули під ГПУ, повідомила кореспондентка 24 каналу.

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На футболках пікетувальників було написано: "Хто стоїть за вбивством Гандзюк?", а на асфальті під ГПУ написали – "Вимагаємо вироків замовникам!".

Акції під ГПУ з вимогою оголосити підозри замовникам Гандзюк: фото 24 каналу

Як пояснив юрист та учасник акції Масі Найєм, люди вимагають, щоб Генпрокуратура закінчила розслідування вбивства Гандзюк, та на основі доказів, отриманих від виконавців вбивства, оголосила підозри замовникам.

Окрім того, активісти кричали: "Юра, виходь!", а також "А Юра вийде?" (йдеться про генпрокурора Юрія Луценка, – 24 канал) і "Хто замовив Катю Гандзюк?". Проте ніхто з прокурорів до людей поки не вийшов.

Під Генпрокуратурою стояли правоохоронці, які охороняли будівлю та спостерігали за тим, що відбувається.

Що відомо про вбивство Каті Гандзюк?31 липня виповнюється рік з моменту жорстокого нападу на Катерину. ЇЇ облили кислотою у дворі власного будинку. Пізніше від отриманих опіків вона померла в лікарні. Справу нині розслідує СБУ. Кількох фігурантів затримали. Але рідні Катерини кажуть, що це виконавці, тоді як замовники нападу цілком можуть уникнути покарання.



6 червня Покровський районний суд Дніпропетровської області виніс рішення фігурантів справи вбивства Катерини Гандзюк. Так, координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а безпосереднього нападника Микиту Грабчука – на 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський отримали вирок – 4 роки ув’язнення, а Віктор Горбунов – 3 роки.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк: дивіться відео