12:01
7 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Новий провал Кримського мосту. Рогозін на Луні
      Вєсті Кремля
      22:32, 6 листопада
      Вєсті.UA. 50 відтінків депутатів. Чарівний ліфт Медведчука
      Вєсті.UA
      20:31, 6 листопада
      У змові з державою: як майно "Електронмашу" стало власністю родини його керівників
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші модельні агентства
      Згадати все
      23:10, 6 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Під Кабміном вимагають створити Міністерство ветеранів: фото, відео

      20 Читать новость на русском
      Мітинг за створення Міністерства ветеранів
      Мітинг за створення Міністерства ветеранів / Facebook-сторінка "Національного корпусу"

      У середу, 7 листопада, під будівлею Кабміну кількасот активістів "Національного корпусу" і ветеранів АТО проводять акцію з вимогою створення Міністерства у справах ветеранів. Воно б спростило отримання статусу учасників бойових дій і вирішення різних питань для тих, хто з 2014 року воював на Донбасі

      Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

      Серед присутніх мітингувальників є активісти "Національного корпусу" і ветерани полку "Азов", активісти організації "Єдиний союз патріотів України", стоять кілька людей з прапором батальйону "Айдар". Багато учасників акції одягнені в камуфляжну форму.

      Читайте також: У Києві посилили охорону: під Радою протестують власники авто на єврономерах

      Прохід до будівлі Кабміну перегороджує кордон правоохоронців. Також кілька мікроавтобусів з правоохоронцями розташовані у внутрішньому дворі будівлі уряду. Ситуація в районі проведення мітингу спокійна.

      Нагадаємо, 27 лютого Верховна Рада рекомендувала Кабміну створити Міністерство у справах ветеранів. В кінці березня уряд розпочав цей процес.

      Навіщо створювати Міністерство ветеранів? В теорії – щоб усунути весь бюрократичний безлад. Міністерство має займатись розробленням державної політики у цій сфері, розробити проект змін до законодавства, визначити, як буде реалізована вся система опікування ветеранами, які питання тут є більш приорітетними та які бюджети на це потрібні. Тобто міністерство має вирішувати всі питання, пов'язані зі здоров'ям ветеранів, підтримкою їхніх родин, надання пільг, забезпечення житлом та створити умови для нормального працевлаштування.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Новини Києва Пікет протести Кабінет Міністрів України АТО
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чи заборонять цивільним українцям носити камуфляж?
      сьогодні , 12:00 Чи заборонять цивільним українцям носити камуфляж?
      Ольга Бродська
      Луценко йде у відставку: топ-факти про генерального "шоумена" країни
      6 листопада , 14:03 Луценко йде у відставку: топ-факти про генерального "шоумена" країни
      Нафтова помста: наскільки санкції США проти Ірану ефективні та на що вплинуть
      сьогодні , 11:05 Нафтова помста: наскільки санкції США проти Ірану ефективні та на що вплинуть
      Борис Немировський
      101 рік з дня Жовтневого перевороту: криваві наслідки для України
      сьогодні , 10:01 101 рік з дня Жовтневого перевороту: криваві наслідки для України
      Настя Сукач 7682
      Вибори ватажків ОРДЛО: чому Путін змінив тактику і чим це загрожує
      сьогодні , 09:01 Вибори ватажків ОРДЛО: чому Путін змінив тактику і чим це загрожує
      Інна Жолобович
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      "Нормандська четвірка" приступила до переговорів у Берліні
       21 січня 2015 , 21:48
      Курс валют на 27 червня: євро здало позиції
      27 червня , 08:30
      Динамо зробило грошову пропозицію французькому клубу щодо купівлі нападника
       21 серпня , 11:05
      Півзахисник англійського клубу фантастичним парашутом вразив ворота Лідса (ВІДЕО)
       29 вересня , 10:35
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук