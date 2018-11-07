Під Кабміном вимагають створити Міністерство ветеранів: фото, відео

У середу, 7 листопада, під будівлею Кабміну кількасот активістів "Національного корпусу" і ветеранів АТО проводять акцію з вимогою створення Міністерства у справах ветеранів. Воно б спростило отримання статусу учасників бойових дій і вирішення різних питань для тих, хто з 2014 року воював на Донбасі

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Серед присутніх мітингувальників є активісти "Національного корпусу" і ветерани полку "Азов", активісти організації "Єдиний союз патріотів України", стоять кілька людей з прапором батальйону "Айдар". Багато учасників акції одягнені в камуфляжну форму.

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Прохід до будівлі Кабміну перегороджує кордон правоохоронців. Також кілька мікроавтобусів з правоохоронцями розташовані у внутрішньому дворі будівлі уряду. Ситуація в районі проведення мітингу спокійна.

Нагадаємо, 27 лютого Верховна Рада рекомендувала Кабміну створити Міністерство у справах ветеранів. В кінці березня уряд розпочав цей процес.

Навіщо створювати Міністерство ветеранів? В теорії – щоб усунути весь бюрократичний безлад. Міністерство має займатись розробленням державної політики у цій сфері, розробити проект змін до законодавства, визначити, як буде реалізована вся система опікування ветеранами, які питання тут є більш приорітетними та які бюджети на це потрібні. Тобто міністерство має вирішувати всі питання, пов'язані зі здоров'ям ветеранів, підтримкою їхніх родин, надання пільг, забезпечення житлом та створити умови для нормального працевлаштування.