Під Києвом невідомі скоїли жорстоке подвійне вбивство

У смт Ірпінь, що біля Києва, була вбита сімейна пара пенсіонерів. Їхні тіла знайшли у власному будинку.

Про це повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції у Київській області.

"Вчора (15 березня, – "24") в одному з приватних будинків в смт Ірпінь виявлено тіло господаря та його дружини з ознаками насильницької смерті", – йдеться у повідомленні.

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Жертвами виявились 81-річний пенсіонер та його 79-річна дружина. Тіла у будинку виявила дівчина, яка винаймала у них кімнату. Зазначається, що сім'я жила бідно, тож невідомо, за що їх могли убити. Поліція встановлює всі можливі обставини події.