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      Під Києвом спалили авто депутата Слюсаренка: що відомо – фото, відео

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      Депутату Ірпінської міськради Слюсаренку спалили автомобіль в Коцюбинському під Києвом / Фейсбук-сторінка Богдана Слюсаренка

      У селищі Коцюбинське на Київщині згорів дощенту автомобіль депутата Ірпінської міськради Богдана Слюсаренка. За попереднім висновком поліції, це був підпал. Інцидент трапився уранці 5 лютого.

      Що відомо про спалення машини Слюсаренка 

      Відповідні фото та відео Слюсаренко опублікував у фейсбуці. За словами політика, про те, що горить його авто, йому телефоном розповіла сусідка. Він додав, що опісля вогонь перекинувся на інший автомобіль, припаркований поруч. У підсумку обидва авто вигоріли вщент.

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      Слюсаренко також повідомив, правоохоронці попередньо підозрюють умисний підпал.

      У поліції поки інцидент не коментують. Натомість у ДСНС повідомили, що пожежа сталася приблизно о 5:45 ранку 5 лютого у Коцюбинському на вулиці Пономарьова.

      Вогнеборцям вдалося ліквідувати займання за 45 хвилин. Горіли легковики Subaru Forester і поблизу розміщений Opel Tigra. У відомстві додали, що причини загорання та збитки від пожежі встановлюють фахівці.

      У Коцюбинському на Київщині спалили машину місцевого депутата Слюсаренка: фото з місця події 

      Що могло стати причиною підпалу

      На фейсбук-сторінці у Слюсаренка пишуть, що він вже давно переймається життям Коцюбинського. Зокрема, депутат долучився до ремонтів у навчальних закладах і будівництва інфраструктурних об’єктів. Тому міг зачепити чиїсь бізнес-інтереси. Також Слюсаренко активно захищає Біличанський ліс, і власне ті люди, які хочуть його незаконно забудувати, могли підпилити авто депутата.

      Крім того, місцеві активісти, експерти та політики зазначають, що Коцюбинське останнім часом «роздирали між Києвом і Ірпенем» і водночас людей спеціально налаштовували один проти одного. А Слюсаренко начебто виступає проти приєднання Коцюбинського до Києва та проти попередньої голови селища Ольги Матюшиної, до якої виникло багато запитань.

      Як горів автомобіль депутата Слюсаренка: дивіться відео 

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      Від кінця листопада по 30 січня в Україні сталися щонайменше 6 резонансних підпалів машин. Зокрема, спалили авто:

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Пожежа Кримінальні новини Авто Новини Києва
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