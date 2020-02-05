Під Києвом спалили авто депутата Слюсаренка: що відомо – фото, відео

У селищі Коцюбинське на Київщині згорів дощенту автомобіль депутата Ірпінської міськради Богдана Слюсаренка. За попереднім висновком поліції, це був підпал. Інцидент трапився уранці 5 лютого.

Що відомо про спалення машини Слюсаренка

Відповідні фото та відео Слюсаренко опублікував у фейсбуці. За словами політика, про те, що горить його авто, йому телефоном розповіла сусідка. Він додав, що опісля вогонь перекинувся на інший автомобіль, припаркований поруч. У підсумку обидва авто вигоріли вщент.

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Слюсаренко також повідомив, правоохоронці попередньо підозрюють умисний підпал.

У поліції поки інцидент не коментують. Натомість у ДСНС повідомили, що пожежа сталася приблизно о 5:45 ранку 5 лютого у Коцюбинському на вулиці Пономарьова.

Вогнеборцям вдалося ліквідувати займання за 45 хвилин. Горіли легковики Subaru Forester і поблизу розміщений Opel Tigra. У відомстві додали, що причини загорання та збитки від пожежі встановлюють фахівці.

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Що могло стати причиною підпалу

На фейсбук-сторінці у Слюсаренка пишуть, що він вже давно переймається життям Коцюбинського. Зокрема, депутат долучився до ремонтів у навчальних закладах і будівництва інфраструктурних об’єктів. Тому міг зачепити чиїсь бізнес-інтереси. Також Слюсаренко активно захищає Біличанський ліс, і власне ті люди, які хочуть його незаконно забудувати, могли підпилити авто депутата.

Крім того, місцеві активісти, експерти та політики зазначають, що Коцюбинське останнім часом «роздирали між Києвом і Ірпенем» і водночас людей спеціально налаштовували один проти одного. А Слюсаренко начебто виступає проти приєднання Коцюбинського до Києва та проти попередньої голови селища Ольги Матюшиної, до якої виникло багато запитань.

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