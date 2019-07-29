Під Києвом водій таксі вкрав у дівчини дороге авто
Дівчина вирішила скористатися послугою "драйвер", яка дозволяє швидко знайти водія для вашого автомобіля. Скориставшись моментом, новоспечений водій викрав автівку дівчини, коли та вийшла в магазин.
Інцидент трапився 28 липня у Києво-Святошинському районі. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Читайте також: На станції Сирець у Києві потяг збив чоловіка, який вирішив перебігти залізничні шляхи
В одній зі служб таксі дівчина замовила послугу "драйвер". Припаркувавши машину біля магазину, дівчина пішла за покупками, залишивши водія в салоні.
Чоловік вирішив скористатися моментом та серед білого дня викрав її новенький автомобіль Toyota.
Начальник поліції у Київській області – Андрій Нєбитов повідомив у Facebook, що водія затримано в одному із хостелів.
Виявилось, що чоловік раніше вже був притягнутий до кримінальної відповідальності.