Під Києвом водій таксі вкрав у дівчини дороге авто

Дівчина вирішила скористатися послугою "драйвер", яка дозволяє швидко знайти водія для вашого автомобіля. Скориставшись моментом, новоспечений водій викрав автівку дівчини, коли та вийшла в магазин.

Інцидент трапився 28 липня у Києво-Святошинському районі. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

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В одній зі служб таксі дівчина замовила послугу "драйвер". Припаркувавши машину біля магазину, дівчина пішла за покупками, залишивши водія в салоні.

Чоловік вирішив скористатися моментом та серед білого дня викрав її новенький автомобіль Toyota.

Начальник поліції у Київській області – Андрій Нєбитов повідомив у Facebook, що водія затримано в одному із хостелів.

Виявилось, що чоловік раніше вже був притягнутий до кримінальної відповідальності.