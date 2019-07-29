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      Під Києвом водій таксі вкрав у дівчини дороге авто

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      У Києві "драйвер" зі служби таксі викрав у дівчини авто
      У Києві "драйвер" зі служби таксі викрав у дівчини авто / YouTube

      Дівчина вирішила скористатися послугою "драйвер", яка дозволяє швидко знайти водія для вашого автомобіля. Скориставшись моментом, новоспечений водій викрав автівку дівчини, коли та вийшла в магазин.

      Інцидент трапився 28 липня у Києво-Святошинському районі. Про це повідомляє dtp.kiev.ua

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      В одній зі служб таксі дівчина замовила послугу "драйвер".  Припаркувавши машину біля магазину, дівчина пішла за покупками, залишивши водія в салоні.

      Чоловік вирішив скористатися моментом та серед білого дня викрав її новенький автомобіль Toyota. 

      Начальник поліції у Київській області – Андрій Нєбитов повідомив у Facebook, що водія затримано в одному із хостелів.

      Виявилось, що чоловік раніше вже був притягнутий до кримінальної відповідальності. 

       

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП Новини Києва
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