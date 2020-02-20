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      Під Офісом Президента проходить акція "Зеленський, отямся! Росія — ворог!", – відео

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      Акція під Офісом Президента / 24 канал / Андрій Костюк

      Активісти проводять під Офісом Президента України акцію "Зеленський, отямся! Росія — ворог!". Вона розпочалася одразу після вшанування активістами пам’яті загиблих на Майдані.

      У заході беруть участь декілька сотень громадян. Загалом вони поводять себе мирно. Активісти по черзі виголошують свої промови, інші – слухають їх та підтримують вигуками. Про це повідомляє журналіст 24 каналу з місця події.

      Дивіться також: "Бути воїном – жити вічно": як у Києві згадували героїв Небесної Сотні

      Присутні на акції вигукують "Герої не вмирають", "Росія – ворог", "Росія вбиває!", "Ні капітуляції", "Слава Україні! Слава нації", а також гучно кричать "Ганьба!". Організатори мають намір щонайменше до 22 години перебувати під Офісом глави держави.

      Дивіться відеотрансляцію з акції біля Офісу Президента:

      Відзначимо, що сьогодні в Україні День Героїв Небесної Сотні. День відзначається щорічно 20 лютого згідно з Указом Президента від 11 лютого 2015 року "Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні".

      Розстріли на Майдані: основне

      • Саме протистояння у другій половині лютого 2014 року було завершальним етапом Революції Гідності. 18 лютого силовики вдалися до розстрілів і штурму протестувальників, що тривало до 21 лютого.
      • Внаслідок силових зіткнень всього за чотири дні загинули 82 людей (за оцінкою Міністерства охорони здоров'я). З них 71 активіст та 11 силовиків.
      • Саме застосування таких жорстких методів стало кінцем правління Віктора Януковича та його прибічників. Результатами силових протистоянь стали голосування Верховною Радою 22 лютого про відсторонення "легітимного" від виконання обов'язків президента.
      • До слова, масові вбивства відбувалися у ті дні не лише на Майдані, а й поблизу. До переслідувань, побиття або і навіть жорстких вбивств активістів за межами Майдану вдавалися "тітушки".


      Хроніка Євромайдану / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини Києва Небесна Сотня Офіс Президента Революція Гідності Новини політики
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