Під Офісом Президента проходить акція "Зеленський, отямся! Росія — ворог!", – відео

Активісти проводять під Офісом Президента України акцію "Зеленський, отямся! Росія — ворог!". Вона розпочалася одразу після вшанування активістами пам’яті загиблих на Майдані.

У заході беруть участь декілька сотень громадян. Загалом вони поводять себе мирно. Активісти по черзі виголошують свої промови, інші – слухають їх та підтримують вигуками. Про це повідомляє журналіст 24 каналу з місця події.

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Присутні на акції вигукують "Герої не вмирають", "Росія – ворог", "Росія вбиває!", "Ні капітуляції", "Слава Україні! Слава нації", а також гучно кричать "Ганьба!". Організатори мають намір щонайменше до 22 години перебувати під Офісом глави держави.

Дивіться відеотрансляцію з акції біля Офісу Президента:

Відзначимо, що сьогодні в Україні День Героїв Небесної Сотні. День відзначається щорічно 20 лютого згідно з Указом Президента від 11 лютого 2015 року "Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні".

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