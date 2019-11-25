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      Під посольство РФ активісти принесли туалети: фото та відео

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      Під посольство РФ принесли туалети / Соцмережі

      У Києві під посольством Російської Федерації розпочалась акція "Перший український гумконвой для Росії".

      Десятки людей зібрались біля посольства РФ через стан українських кораблів, які повернулися з анексованого Росією Криму. Зі суден зникла не лише зброя, а предмети побуту – туалети, кухонна плита та ліхтарі. 

      До слова: Як захоплювали та повертали українські кораблі: хронологія агресії Росії у Керченській протоці

      Активісти вирішили матеріально "допомогти" росіянам та організували так званий "гумконвой". Принесли туди туалети, туалетний папір з портретом Володимира Путіна і навіть спідню білизни. 

      "Проте, як це часто буває у варварських країнах, у полоні, кораблі пережили акти вандалізму і туалетної наруги. Ми, як більш матеріально забезпечена і культурно розвинена нація маємо допомогти своїм меншим побратимам — росіянам", – розповіли організатори акції. 

      Дивіться відео з акції під посольством РФ у Києві: 

      акція туалети
      Активісти принесли туалети під посольство РФ

      посольтво рф туалети
      "Гумконвой" для росіян

      протести росія
      Активісти принесли навіть нижню білизну

      протести київ туалети
      Туалетний папір для Росії

      протести київ туалет посольство
      Акція "Перший український гумконвой для Росії".

       

      Як Росія повернула Україні кораблі? Росія повернула малі броньовані артилерійські катери ВМС України "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу" вранці 18 листопада. А 20 листопада всі українські судна прибули до порту Очакова.

      Кораблі після року в російському полоні перебувають у жахливому стані. Так, росіяни познімали на суднах плафони, розетки і навіть унітази. А ще кораблі залишилися взагалі без електроніки: немає навігаційних систем та електронних компонентів бойових модулів, без яких кораблі не можна використовувати. Все це російська сторона залишила собі як "речові докази".

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      сьогодні
      7663
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Новини Києва Протести
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