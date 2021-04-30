Fashion Week у Раді: підбірка дорогих та скандальних речей в образах політиків – фото

Черговий пленарний тиждень позаду, закони проголосовані, міністри призначені, обіди також з'їли. Це означає, що у найближчі 10 – 14 днів народні обранці можуть бути вільними. Ба більше, модного показу у найближчий час не буде.

Точніше, у них має бути робота з виборцями. Однак будьмо чесними, які там виборці, коли весна у Києві все ніяк не настане, а душа і тіло просять сонечка та моря.

Попередній випуск Кива-науковець та інші нардепи, за яких соромно: перелік одіозних "кадрів"

Приблизно так і написала кохана народному обранцю від депутатської групи "Довіра" Олександру Ковальову.

Нардеп на засіданні Ради отримав повідомлення, у якому ймовірно дружина запропонувала йому "полетіти на травневі свята у Туреччину, бо у нардепа якраз робота з виборцями".

Не знаю, що він відповів – цього парламентські фотографи вже не зняли. Однак як жінка з упевненістю можу сказати – якщо хочеться, то треба летіти. Тим паче коли живеш не від зарплати до зарплати, а від бажання до бажання відпочити.

Та не лише сімейними листуваннями запам'ятався цей робочий тиждень перед довгими святами, а й високою модою.

Парламентська мода

Я пропустила, коли саме це сталося, але в якийсь момент парламент став просто домом високої моди, а трибуна – подіумом, де всі ті наряди можна показати з особливим пафосом. Тож хто цього тижня нас особливо потішив своїм зовнішнім виглядом?

• Юлія Тимошенко та її конкурентка

Без сумніву, головна леді усіх скликань – Юлія Тимошенко. Однак у цьому образі нас більше хвилює не сукня, а зачіска нардепки, яка її знову змінила.

Напевно ця ідея спала їй на думку відразу після того, як з'явилася послідовниця. Ще наприкінці лютого інша депутатка Анна Скороход прийшла до парламенту у чорній шкіряній сукні із довгим рукавом, та зачіскою, яка тоді дуже нагадувала улюблену зачіску самої Тимошенко. Леді Ю це теж помітила.



Скороход приголомшила образом / Фото "Букви"



У Тимошенко з'явилась конкурентка по стилю / Фото "Букви"

• Ірина Борзова

Наступною під приціли камер потрапила вже Ірина Борзова, яка обрала для засідання світло-рожеву сукню, яку доповнила класичною чорною сумкою Salvatore Ferragamo за 1 341 долар.



Ірина Борзова спричинила фурор лише через сукню / Колаж 24 каналу

Якби у Верховної Ради був глянець, пані Ірина з легкістю могла б бути на його обкладинці. Ще у лютому навколо неї розгорівся справжній модний вирок, оскільки хтось із моїх колег припустив, що на нардепці сукня від Dolce & Gabbana за 20 тисяч гривень.



Образ, який обговорювали у мережі / Фото з фейсбуку Ірини Борзової

За словами самої обраниці, це інший бренд – Луї Феро. Він в 3 – 4 рази дешевший. Запевнила, що блузку вихватила за 20 євро на розпродажі. Це означає, що зекономила приблизно 4 тисячі гривень. Пощастило.

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• Оксана Дмитрієва

От хто на аксесуарах не економить, так це Оксана Дмитрієва. Вона ж народна депутатка, власниця стоматології та заступниця голови Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.



Сумка Дмитрієвої коштує кілька тисяч доларів / Фото "Новини LIVE"

Вона може дозволити собі сумку Fendi, вартість якої оцінюють від 2,5 до 3,5 тисяч доларів.

Олена Шуляк

Однак перевершила Дмитрієву Олена Шуляк. У неї є сумка Chanel за 7 тисяч доларів.



Олена Шуляк засвітила дорогу сумку / Колаж 24 каналу

Чоловіки не пасуть задніх

Пропоную трохи змістити акцент, занурити голову і подивитись на взуття народних обранців.

• Давид Арахамія

Давид Арахамія полюбляє носити кросівки. Не важливо чи то Off-White за 400 доларів, чи Adidas за 4,5 тисячі євро, чи UGG за 250 євро.



Арахамія у кросівках Off-White / Фото "Страна"

• Максим Степанов

Степанов більше спеціалізується на пальто. Бажано, щоб це був італійський бренд Kiton, тоді у ньому тепліше. Особливо, коли дізнаєшся про його вартість.



Степанов у скандальному пальті / Фото 061.ua

• Ігор Молоток

Цей нардеп прийшов до Ради з годинником Ulysse Nardin за 7,5 тисяч доларів. До слова, це не перше скликання, до якого проходить пан Ігор. Він був і у попередньому.



Молоток засвітив дорогий годинник / Фото "Новини LIVE"

Детальніше про Молотка

За кілька депутатських каденцій Молоток дав 81 обіцянку. З них виконав лише 33, провалив – 31, а в процесі виконання залишається ще 17. В цьому скликанні нардеп виконав лише одну обіцянку – зняти депутатську недоторканність.

Однак підтримати введення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення нардеп хоч і обіцяв, та з якоїсь причини був відсутній під час голосування за закон.

• Євгеній Шевченко

Інший депутат – яскравий прихильник самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Наприкінці квітня нардеп Євгеній Шевченко їздив у Білорусь, аби зустрітись з Лукашенком. Це неабияк обурило українське суспільство. Сам нардеп натомість в ефірі одного з українських телеканалів зізнався у любові до Лукашенка.

Євгеній Шевченко – один з тих, хто точно знає скільки коштує час, бо на його руці є годинник Zenith за 10,5 тисяч доларів.



Шевченко любить годинники / Фото "Новини LIVE"

Цікаво чи вдягав він його на зустріч з Лукашенком? Відомо, що нардеп отримав від Лукашенка ексклюзивний набір "Президент": шоколад, цукерки і горілка. За його словами, таке не можна купити в магазині, а робиться в спеціальному цеху.

Наприклад, цукерки без консервантів, їх термін зберігання – всього 2 тижні. Вони упаковані в тканинну подарункову коробку з гербом Білорусі.

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• Михайло Радуцький

Голова Комітету здоров'я нації Михайло Радуцький прийшов на прямий ефір політичного ток-шоу у туфлях з крокодилячої шкіри. Це помітили допитливі журналісти. Вони дізнались, що вартість пари перевищує 25 середніх зарплат лікаря в Україні – це приблизно 140 тисяч гривень.



Радуцький у дорогих туфлях / Фото "Інсайдер"

На цьому тему Rada Fashion Week вважаю розкритою цілком і повністю. Тепер у вас постає логічне питання, для чого я все це вам показала?

Ні, не заздрості заради, а щоб простежити, як протягом всієї каденції змінюватимуться смаки нардепів. Як речі дорожчатимуть, а бажання працювати на благо своїх виборців знецінюватиметься.