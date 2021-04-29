За оновленими даними, одіозний Ілля Кива – тепер не лише громадський діяч, державний службовець, політик, поліціянт, глава Всеукраїнської федерації дворового футболу, президент Федерації доміно, а й потенційний кандидат наук. Втім, відзначився не він єдиний.

Науковий ступінь Киви ще має затвердити колегія Міносвіти. Щоправда, формально вони заявили, що в них немає претензій до того, як одіозний нардеп ОПЗЖ захищав дисертацію. Однак в Міністерстві чекають на всі документи щодо цього.

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Про дисертацію Киви

Так, на 245 сторінках наукової праці розмістилися копії підроблених документів, посилання на вигадані праці, його виступи англійською мовою (яких теж не було) та ще багато чого цікаво й абсолютно незрозумілого не лише мені, а й, здається, самому Киві.

Чи зробив Кива щось феноменальне, за що йому перепала така суспільна увага? Ні. Він просто встав тепер на один щабель зі своїми однопартійцями – Ренатом Кузьміним, Сергієм Льовочкіним та Віктором Медведчуком. Так, уявіть собі, вони теж кандидати наук. Тож Киви є чим пишатися, а нам із вами – чого соромитися.

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Львівський науковець навіть спалив свій диплом після так званого захисту Кивою диплома. За його словами , захист одіозного політика дискредитує науку в Україні.

Після цієї новини, єдине, про що я подумала, – шкода, що до подібного флешмобу не вдалися, наприклад, народні обранці й не спалили свої депутатські посвідчення.

Чому депутатам має бути соромно

Їм теж мало б бути соромно називатись народним депутатом, коли поруч із тобою сидить Микола Тищенко або Євгеній Шевченко чи Ганна Колісник, яка написала, що "треба валити з цієї країни".

Переписка нардепки Колісник під час виступу Хомчака в Раді / Фото "Букви"

Або ж Максим Бужанський, який не встав під час вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні.

Чому ще має бути соромно

Соромно витрачати 10 – 14 років свого життя, здобувати поважну професію медика, щоби рятувати життя. Бо потім галузь приходить очолювати такий міністр як Максим Степанов, який і чути нічого не хоче про проблеми в медицині.

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Соромно бути вчителем, бо ти витрачаєш роки свого життя, щоби пояснити дітям, що списувати – це не про знання, а потім приходить Сергій Шкарлет, який до того, як стати міністром тупо списав свою дисертацію, а потім через суд заборонив, щоби його називали плагіатором.

Соромно бути юристом, коли суддями гордо називаються такі одіозні персонажі як Павло Вовк та Олександр Тупицький, які прийшли не справедливість вершити, а забити останній гвіздок у труну правосуддя.

Над усіма ними, як вишенька на торті, – генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, яка приймає непопулярні рішення й рятує як не Татарова від слідства, то справу "Ротердам+", ну або колишніх керівників "Привату".



Ірина Венедіктова / Фото Офісу генпрокурора

То що це – брак кадрів, досвіду, чи, може, брак знань? Ба більше, більше брак впевненості у своїх діях і професійних управлінців, у яких повний брак політичної волі, та брак стратегічних дій.

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Тому я вас дуже прошу. Думайте, перш ніж ставити галочку в бюлетені на наступних виборах, щоби нам потім не довелося жити не в нашій, а в його країні.