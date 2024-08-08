У мережі показали кадри з пропагандистом Піддубним, якого везуть до реанімації

7 серпня стало відомо, що відомого брехуна Кремля – Євгена Піддубного атакував FVP-дрон. Спершу повідомлялося, що пропагандист цієї зустрічі не пережив. А згодом таки підтвердилося, що він вижив, але поранений.

Як доказ того, що воєнкор Путіна живий, російські пабліки поширили відео з інституту швидкої допомоги імені Скліфосовського в Москві.

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"Прийняв, зрозумів"

На опублікованих кадрах лікарі заспокоюють пораненого Піддубного, переконуючи, що всі вони – друзі, а друзі повинні один одному допомагати. Потім вони розповідають, що зараз візьмуть його у реанімацію, де ще раз перевірять, а потім ухвалять рішення щодо подальшого лікування. У відповідь так званий воєнкор каже "Прийняв, зрозумів".

Пропагандист Кремля у незавидному становищі: дивіться відео

Раніше також з'явилося відео, де "добре обпеченого" Піддубного доставляють до медзакладу.

Воєнкора Піддубного доправляють до лікарні: дивіться відео

Нагадаємо, що 7 серпня по автомобілю Піддубного вдарив безпілотник. Це сталося у Курській області, куди воєнкор прибув для того, аби зняти репортаж про "втрати противника".