Без тузів у рукавах: Путін навряд чи оголосить про кроки щодо ескалації війни в Україні, – ISW

Владімір Путін вже зробив достатньо, аби загнати російську економіку у глухий кут. Втрати техніки й неможливість їх поновити, а також низка інших факторів, явно показують російського диктатора не у найкращому світлі.

Фахівці американського Інституту вивчення війни кажуть, що у своєму запланованому зверненні до Федеральних зборів Росії Путін навряд чи оголосить про заходи щодо подальшої ескалації війни в Україні.

Дивіться також Біля Луганська виявили масове поховання вагнерівців: що кажуть родичі та як реагує Пригожин

Звернення Путіна вже кілька разів переносили: в чому причина

З 1994 року щорічно 21 лютого російський президент звертається до Федеральних зборів, Державної Думи й Ради Федерації. Це традиційна промова, яка приблизно відповідає щорічному посланню президента США "Про становище країни".

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив 15 лютого, що російські федеральні телеканали виділять годину для трансляції звернення Путіна. Однак сам бункерний диктатор кілька разів переносив своє щорічне звернення до Федеральних зборів у 2022 році, ймовірно, сподіваючись врешті-решт використати цю промову для святкування значних російських перемог в Україні.

Але не зміг цього зробити через відсутність таких перемог та на тлі посилення критики на адресу Кремля за управління війною,

– мовиться у звіті ISW.

Поразки на всіх фронтах: що відбувається у Росії

Аналітики нагадали й про шалені втрати ворога та нездатність Росії відновити відпрацьовану механізовану техніку. У короткостроковій перспективі це ще більше обмежує можливості Росії у веденні маневреної війни. Міжнародний інститут стратегічних досліджень повідомив, що країна-агресорка втратила близько 50% своїх танків Т-72Б і Т-72Б3М і багато танків Т-80, що змушує російські війська покладатися на стару техніку.

Норвезька розвідувальна служба (NIS) зазначила, що Росія все ще здатна виробляти велику кількість стрілецької зброї, ракет і танків, але її оборонно-промислова база буде продовжувати боротися за те, щоб компенсувати наслідки західних санкцій.

Російські провоєнні блогери зазначають, що Росії необхідно негайно розпочати модернізацію і набір персоналу для розв'язання проблем з виробництвом танків. Такі заходи навряд чи збільшать здатність російської оборонної промисловості виробляти танки швидко і масштабно, і, безумовно, не зроблять цього вчасно, щоб вплинути на результат російського наступу або українського контрнаступу, що розпочнеться в найближчі місяці.

– підсумували дослідники.

А своєчасне надання Заходом танків і бронемашин Україні ще більше послабило б здатність Росії вести механізовану війну, оскільки Росія намагається відновити своє оборонне виробництво в найближчій перспективі.

Додамо, що українська розвідка раніше попереджала про те, що Росія планує новий наступ на Україну. У ГУР Міноборони кажуть, що окупанти можуть зробити більшу ставку на повітряно-десантні війська. А 14 лютого помітили, що Росія накопичує літаки поблизу кордону з Україною.