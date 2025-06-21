Чи піде Шмигаль у відставку: Зеленський відповів, чи говорив з прем'єром про це

Президент України Володимир Зеленський прокоментував чутки про відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Український лідер зазначив, що такої розмови не було.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського під час розмови з журналістами.

Дивіться також Чи справді Patriot був знищений під час атаки на Київ: Зеленський відверто відповів

Як Зеленський прокоментував чутки про відставку Шмигаля

Глава держави зазначив, що якби йшлося про зміну прем'єр-міністра, то він першочергово поговорив би з очільником уряду, а не журналістами.

Ми все-таки багато років працюємо. Так ось, у мене з ним розмови не було. Я дійсно його поважаю, особливо за ці роки повномасштабної війни. Безумовно і за той досвід, і просто по-людськи,

– заявив Зеленський.

До слова, президент також прокоментував виїзд за кордон віцепрем'єр-міністр національної єдності Олексій Чернишов на тлі корупційної справи. Зеленський зазначив, що посадовець перебуває у відрядженні і виконує два завдання, після цього він повинен повернутися.