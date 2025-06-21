Чи піде Шмигаль у відставку: Зеленський відповів, чи говорив з прем'єром про це
- Президент Володимир Зеленський спростував чутки про відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, заявивши, що такої розмови не було.
- Зеленський зазначив, що якщо б йшлося про зміну прем'єра, то він би спочатку поговорив з Шмигалем, а не з журналістами.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував чутки про відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Український лідер зазначив, що такої розмови не було.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського під час розмови з журналістами.
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Як Зеленський прокоментував чутки про відставку Шмигаля
Глава держави зазначив, що якби йшлося про зміну прем'єр-міністра, то він першочергово поговорив би з очільником уряду, а не журналістами.
Ми все-таки багато років працюємо. Так ось, у мене з ним розмови не було. Я дійсно його поважаю, особливо за ці роки повномасштабної війни. Безумовно і за той досвід, і просто по-людськи,
– заявив Зеленський.
До слова, президент також прокоментував виїзд за кордон віцепрем'єр-міністр національної єдності Олексій Чернишов на тлі корупційної справи. Зеленський зазначив, що посадовець перебуває у відрядженні і виконує два завдання, після цього він повинен повернутися.