Усі знають, що я був у в'язниці, – Золкін зізнався, якими питаннями його засипають
- Володимир Золкін заявив, що не планує йти в політику і зосереджується на своїй поточній діяльності.
- Журналіст також прокоментував чутки про своє перебування у в'язниці, зазначивши, що готовий показати вироки.
Від початку повномасштабного вторгнення Володимир Золкін вів ютуб-канал, де розміщені відео розмов з російськими окупантами. Найчастіше в інтерв’ю журналіста запитують про те, чи збирається він йти в політику.
Друга тема – про перебування у в’язниці за умисне вбивство. Журналіст Володимир Золкін розповів 24 Каналу, що на цій темі часто спекулюють, хоча він готовий показати вироки.
"Єдине, що мене запитала Яніна Соколова, чи правда, що "ти вбив мальчіка в трусіках"? Це було не її запитання. Це їй нібито хтось у коментарях написав. Я цьому обурився. Тому що коли ти запрошуєш на інтерв'ю, щоб поговорити на конкретні теми, а вони у нас були обговорені, а потім тобі нібито хтось у коментарях написав, скажи: "Я хочу з тобою поговорити". Я візьму ці вироки. Усі знають, що я був у місцях позбавлення волі", – сказав він.
Зверніть увагу! Володимир Золкін був ув'язнений у 2010 році, а у 2014 році – засуджений до 14 років позбавлення волі за умисне вбивство. У 2017 році він вийшов на волю за умовно-достроковим звільненням (УДЗ). Журналіст пояснював, що після виходу з нічного клубу на нього напали троє чоловіків. Вони втекли, а Володимир Золкін поїхав за чоловіками, напав на одного з них, почав бити. На місці злочину він викликав "швидку" і спеціальну оперативну групу. Чоловік помер у лікарні.
Чи планує йти в політику?
Володимир Золкін зазначив, що йому подобається робити те, чим він зараз займається. Його ресурси мають активну аудиторію, як у невеликого ЗМІ. Тому він може дозволити собі працювати у цьому напрямку і не йти в політику.
Коли мене про це питали, я в усіх інтерв'ю казав "ні". Я не збираюся в політику, мені це не цікаво. Мені цікаво займатися тим, чим я займаюся. Але хтось злякався ще у 2022 – 2023 роках, що я йду в політику, і бачить в мені електоральну загрозу. Зокрема, через це усі ці вкиди, цей бруд,
– пояснив журналіст.
Що ще розповів Золкін в інтерв'ю?
Журналіст Володимир Золкін розповів деталі розмов з окупантами і колаборантами. З кінця 2025 року він перестав спілкуватись з росіянами та записувати відео на свій канал. За його словами, найбільше буде "сумувати" за колаборантами, адже саме вони приносили найбільше стресу.
Також Золкін сказав, чого треба остерігатися українцям. На його думку, найголовнішим завданням для медійників в Україні є робота для української аудиторії українською мовою. Адже у час війни є загроза, що українці можуть підігравати Росії та споживати пропагандистський контент.
Крім того, журналіст висловився про завершення війни. Золкін застерігає, що підписання миру з Росією без гарантій безпеки лише відкладе наступне вторгнення.