Південна Корея взяла на озброєння нову балістичну ракету, що призначена пробивати гірські тунелі

Південна Корея взяла на озброєння нову потужну тактичну балістичну ракету класу "земля-земля", здатну завдавати ударів по підземних об’єктах КНДР, включаючи бункери та артилерійські установки, розташовані в гірських печерах та тунелях.

Північна Корея часто ховає свої установки у тунелях в горах, щоб сховати від потенційного вогню Півдня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yonhap.

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Можливості нової південнокорейської ракети

За даними Комітету начальників штабів, нові ракети здатні завдавати координованого удару по цілях у Північній Кореї. Це дозволить оперативно придушити артилерію противника в разі збройного конфлікту.

Нова балістична ракета отримала назву "Ure", що корейською означає "Грім". Вона розроблена для знищення північнокорейських артилерійських комплексів великої дальності, які розташовані у печерах та підземних укриттях неподалік кордону. Її дальність ураження складає до 180 кілометрів.

Необхідність створення такої ракети зумовлена тим, що Сеул та прилеглі регіони, де проживає близько половини з 51 мільйона населення Південної Кореї, знаходяться в зоні досяжності далекобійної артилерії КНДР. Це вимагає постійного зміцнення оборонних можливостей для ефективного реагування та нейтралізації цієї загрози.