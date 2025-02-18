Південна Корея взяла на озброєння нову балістичну ракету, що призначена пробивати гірські тунелі
- Південна Корея взяла на озброєння нову балістичну ракету "Ure", здатну пробивати підземні об'єкти Північної Кореї.
- Ракета призначена для знищення артилерійських комплексів у печерах на відстані до 180 кілометрів.
- Це рішення пов'язане з необхідністю захисту регіонів, що знаходяться в зоні досяжності артилерії КНДР.
- Нова ракета дозволяє швидко придушити артилерію противника в разі конфлікту.
Південна Корея взяла на озброєння нову потужну тактичну балістичну ракету класу "земля-земля", здатну завдавати ударів по підземних об’єктах КНДР, включаючи бункери та артилерійські установки, розташовані в гірських печерах та тунелях.
Північна Корея часто ховає свої установки у тунелях в горах, щоб сховати від потенційного вогню Півдня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yonhap.
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Можливості нової південнокорейської ракети
За даними Комітету начальників штабів, нові ракети здатні завдавати координованого удару по цілях у Північній Кореї. Це дозволить оперативно придушити артилерію противника в разі збройного конфлікту.
Нова балістична ракета отримала назву "Ure", що корейською означає "Грім". Вона розроблена для знищення північнокорейських артилерійських комплексів великої дальності, які розташовані у печерах та підземних укриттях неподалік кордону. Її дальність ураження складає до 180 кілометрів.
Необхідність створення такої ракети зумовлена тим, що Сеул та прилеглі регіони, де проживає близько половини з 51 мільйона населення Південної Кореї, знаходяться в зоні досяжності далекобійної артилерії КНДР. Це вимагає постійного зміцнення оборонних можливостей для ефективного реагування та нейтралізації цієї загрози.