"Підгорає все, що може підгорати": реакція зазомбованих росіян на переговори

У Туреччині відбувся ще один раунд переговорів між Україною та Росією. Те, що про жодну зраду української сторони не мовиться, доводять навіть реакції росіян – у фанатів Путіна, очевидно, підгорає.

Про це в ефірі 24 каналу розповіли телеведучі Ігор та Юрій Гаврищаки. Зокрема, увагу звернули на поведінку росіян у спільнотах в соцмережах – вони не задоволені тим, що їхні переговорники здають позиції.

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"Готові були терпіти і повірили"

"Якщо глянути на пабліки росіян – у них там підгорає все, що може підгорати", – сказав в ефірі Ігор Гаврищак.

Ведучі зауважили, що російське населення настільки зазомбоване пропагандою, що вірить, мовляв, вони "перемагають на всіх фронтах". Відповідно, саме тому у населення така реакція.

Росіяни навіть не намагаються аналізувати, що щось не так, адже Росія спочатку мала ультиматуми про "денацифікацію" та "демілітаризацію", тепер всього цього нема. Становище окупантів в Україні – зовсім не близьке до успішного.

Ось, що пишуть росіяни про переговори у Туреччині в своїх спільнотах (переклад приблизний):

"Що за хе*ня, їх що Чечня не навчила? На**ена поперлись туди?";

"Якого ***, ніяких поступок тва*ям!";

"Ганьба";

"Навіщо, Путіне? Ми готові були терпіти і повірили, а ви "нацистам" дали шанс. І що це означає?".

Позиція Соловйова така ж, як у зазомбованих

Ведучий Юрій Гаврищак також повідомив, що помітив подібну позицію у програмі пропагандиста Соловйова, який "накинувся" на перемовника російської сторони Володимира Мединського.

Рупор Кремля сказав, мовляв, дипломат не знає, як вести переговори, здає все і "росіяни мали не йти на такі преговори та взагалі не розмовляти з українцями".

"Він просто плювався і показував всім своїм експертам в студії щось схоже на те, що в російських спільнотах, що їх зрадили, здали", – сказав Юрій Гаврищак.

Ведучі розповіли про реакцію росіян на переговори: дивіться відео