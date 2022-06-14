Підготовка до війни тривала не один рік за різними напрямками, – речник Центру нацспротиву

Підготовка населення до війни за різними напрямками тривала не один рік, зокрема готувалося підґрунтя для національного спротиву ворогам.

Україна витримала потужний удар повномасштабного вторгнення російських військ. Опір, який населення чинить окупантам вже понад 100 днів, є результатом цієї підготовки. Про це 24 каналу розповів речник Центру національного спротиву.

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Національний спротив окупантам вкрай важливий у війні

Центр національного спротиву розгорнули у перші дні повномасштабної війни – тоді, коли він став особливо потрібним. Якщо за фізичну складову ведення війни відповідають Збройні Сили, то просвітницькою складовою опікується Центр нацспротиву.

Його представники з самого початку комунікували з людьми на тимчасово окупованих територіях та координували їхній спротив. У Центрі розробили низку інструкцій та загальну методичку, яку понад 100 тисяч разів завантажували з окупованих територій.

Крім того, там створили й інший формат комунікації – через ютуб-канал "СаботажVlog". Там розповідають, яким чином будь-хто і на будь-якій посаді може долучитися до спротиву та саботажу.

За словами речника Центру, це можуть бути працівники муніципальних закладів чи корпоративних підприємств, або ж просто люди, що мають можливість взяти балончик з фарбою і намалювати якесь графіті. Хорошим прикладом таких дій, було нещодавнє святкування "дня Росії", коли у Херсоні представники руху нацспротиву вмикали Гімн України на портативних колонках.

На перший погляд, такі дії можуть здаватися непотрібними та безглуздими, але це не так. Чинити опір вкрай важливо.

Коли ворог 3 місяці перебуває на землі, де він постійно обертається, його хочуть вбити, він розуміє, що може стати жертвою якщо не сьогодні, то завтра, – морально-психологічний стан такого війська дуже низький,

– пояснив речник Центру національного спротиву.

Він додав, що таким чином в правильний момент деморалізовані ворожі військові просто складуть зброю і не будуть чинити опір нашій контратаці.

Інтерв'ю з речником Центру національного спротиву: дивіться відео