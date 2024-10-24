Британія підготувала 200 українських пілотів: коли вони зможуть літати на F-16

Королівські повітряні сили Великої Британії вже підготували 200 українських льотчиків, які пізніше почнуть підготовку на F-16. Однак треба розуміти, що вочевидь пілоти пройшли лише базову підготовку.

Про нюанси підготовки українських пілотів 24 Каналу розповів головний редактор Defense Express Олег Катков. Він зауважив, що офіційно Україна не повідомляє, скільки літаків F-16 зараз у строю Повітряних сил ЗСУ.

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Підготовка пілотів

Як зазначив Олег Катков, група пілотів у Великій Британії навчалась за іншою програмою. Про це доволі обмежено, але публічно розповідали у Повітряних силах ЗСУ.

Тобто умовно кажучи, українські пілоти розподілились на дві групи:

до першої групи увійшли досвідчені льотчики, які мають бойовий досвід й першими пройшли опановувати винищувачі F-16;

які мають бойовий досвід й першими пройшли опановувати винищувачі F-16; друга група складалась з випускників Харківського авіаційного училища імені Кожедуба. Це молоді пілоти, які лише завершили своє курсантське навчання. Їх відправили до Великої Британії фактично донавчатися за стандартними навчальними програмами.

Скільки часу пройде до того, щоб пілот, який вже просто вміє літати, опанував бойовий винищувач F-16, залежить від відповіді на питання, чи пройшли ці пілоти навчання на реактивних літаках,

– мовив головний редактор Defense Express.

За стандартною програмою навчання пілотів на F-16 в американських Повітряних силах, після того, як пілот опанував легкомоторний гвинтовий літак, він ще 7 місяців має навчатися літати на реактивних літаках. Відповідно українські пілоти, які пройшли курс у Великої Британії, ще мають довгий час навчитися, щоб опанувати F-16.

200 пілотів – це лише те, що підготувала Велика Британія. Можливо, такі підготовки також відбуваються й в інших країнах. До них треба додати склад, який вже пройшов навчання. Така кількість говорить про те, що найімовірніше західні партнери планують озброїти Україну значно більшою кількістю літаків за ту, що оголошено,

– припустив Катков.

Загалом партнери пообіцяли Україні 79 винищувачів F-16 та ще до 20 Mirage 2000-5. Однак вже зараз кількість підготовлених пілотів перевищує число літаків, які отримають Повітряні сили ЗСУ. Навіть якщо рахувати по 2 екіпажі на одне судно.

До слова, міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що найближчим часом Україна отримає від Норвегії 6 винищувачів F-16.