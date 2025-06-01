Підготовка тривала 1,5 року: в СБУ розповіли деталі операції "Павутина"

СБУ понад півтора роки готувала спецоперацію "Павутина", в результаті якої було уражено 41 літак стратегічної російської авіації. Це завдання було надскладним з логістичної точки зору.

Про це пише 24 Канал з посиланням на джерела в СБУ.

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Як готувалася масштабна операція проти російської авіації

За інформацією представників СБУ, fpv-дрони, якими були атаковані аеродроми, спочатку переправили до Росії. За ними на територію ворога відправили мобільні деревʼяні будиночки.

Дрони заховали під дахи будиночків, що були розміщені на вантажних авто. Спецслужбовці дистанційно відкрили дахи та запустили дрони по російських бомбардувальниках.

Контролював хід операції особисто Президент України Володимир Зеленський. А реалізовував задум начальник Василь Малюк та колектив Служби безпеки України.

СБУ ретельно підготувалася до операції "Павутина" / Фото СБУ

Джерела в СБУ підкреслюють, що люди, які брали участь у цій історичній спецоперації, уже давно перебувають в Україні.

Якщо путінський режим показово затримає когось, то це буде черговою постановкою для внутрішньої аудиторії,

– підкреслили наші співрозмовники.

Нагадаємо, під час операції "Павутина" СБУ вразили дронами понад 40 літаків, серед яких А-50, Ту-95 та Ту-22 М3. Вибухи лунали на аеродромах "Белая" в Іркутській області та "Оленья" в Мурманській області. Внаслідок атаки Росії завдано збитків на понад 2 мільярди доларів.