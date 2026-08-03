Сподіваюся, що ця зима буде останньою у нашій війні, – Буданов

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що Україна має добре підготуватися до зими та гідно пройти цей період.

Про це Буданов розповів у розмові з журналістами, передає 24 Канал.

Що відомо про заяву керівника ОП?

За словами Буданова, Україна має зібрати усі сили для того, щоб підштовхнути Росію до мирних переговорів. Він також наголосив, що Київ наразі має готуватися до зими.

Я сподіваюсь, що ця зима буде останньою у нашій війні, але ми маємо пройти її з гідністю. Це єдине, що може нас врятувати,

– заявив Буданов.

За словами керівника ОП, Росія розраховує на важку зиму для України, проте Київ не може цього дозволити.

Буданов наголосив, що Кремль змінює свою риторику, коли бачить єдність українського суспільства.

Він зазначив, що саме сила та згуртованість дозволяють вести розмову з Москвою з позиції впевненості.

Також Кирило Буданов 3 серпня анонсував продовження 40-денної операції з примусу Росії до миру. За його словами, кампанія триватиме й надалі.

За словами керівника ОП, спецзаходи триватимуть і надалі, однак без визначених часових меж.

Буданов наголосив, що війна для Росії фактично зайшла в глухий кут. За його словами, попри локальні просування обох сторін, стратегічна ситуація на фронті давно не змінюється.