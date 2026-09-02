Україна готується до найважчої зими: The Economist оцінив загрози та рівень захисту енергетики

Українська енергосистема готується до найскладніших випробувань за весь час повномасштабного протистояння. Поки фахівці цілодобово будують захисні споруди навколо критичних об'єктів, ворог також стрімко модернізує своє озброєння.

Про це пише видання The Economist.

На якому етапі підготовки до холодів перебуває Україна?

Україна готується до найжорсткіших зимових обстрілів, проте програма з укріплення енергосистеми виконана вже наполовину й іде з випередженням графіка.

Країна планує увійти в холодний сезон із надлишковими генеруючими потужностями, підсиленим фізичним захистом і накопиченими 14 мільярдами кубометрів газу.

Допомагати військово-повітряним силам протидіяти ворожим атакам також покликані нові приватні компанії ППО.

Нові загрози та російська балістика

Водночас аналітики застерігають, що ворожі технології розвиваються надзвичайно швидко. Головними вразливими місцями залишаються брак перехоплювачів балістичних ракет і застосування нових реактивних безпілотників. Росія збільшила випуск балістичних ракет приблизно до 100 одиниць на місяць саме в момент скорочення західних постачань засобів ППО.

За даними джерела в командуванні ППО України, під час останніх атак наявна комбінація винищувачів, ПЗРК та зенітних гармат змогла збити лише 30% реактивних безпілотників.

При цьому росіянам вдалося обійти міжнародні санкції та отримати обладнання для 3D-друку турбін. Це дозволило знизити вартість реактивних дронів до 50 000 – 70 000 доларів і значно наростити їхнє виробництво.

Захист інфраструктури та ситуація в містах

Наразі фахівці Державного агентства з відновлення вже захистили сіткою та бетонним армуванням два десятки з 110-кіловольтних трансформаторів столиці, які раніше не мали жодного укриття. Втім, масивні ТЕЦ Києва занадто великі, щоб забезпечити їхній повний захист.

Основна увага агресора зараз зосереджена на приблизно 140 підстанціях Укренерго. Найбільша загроза виникає для постачання електроенергії, тепла та води в таких містах, як Київ, Одеса та Кривий Ріг, якщо їхні місцеві генеруючі потужності будуть пошкоджені. З 15 000 будинків столиці 2500 не мають резервних джерел тепла.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, Україна накопичила у сховищах 14,6 мільярда кубометрів газу, що дозволить забезпечити базові потреби опалювального сезону.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в країні було розроблено унікальні укриття для енергооб'єктів для захисту від ударів важким озброєнням.