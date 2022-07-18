Міноборони Великої Британії показало ще одне відео, як готуються воїни ЗСУ

Українські воїни показують неабиякі успіхи на полі бою. Також вони тренуються, щоб згодом бути ще більше майстерними в цій війні проти росіян.

Велика Британія взяла українських вояк на навчання. Це відбулось в рамках нової військової програми під її керівництвом.

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ЗСУ мають стати більш смертоносними для ворога

Наші воїни під час навчання у Великій Британії отримують навички, необхідні для того, щоб бути ефективними та смертоносними на передовій під час захисту України.

Як зазначає Генштаб, програма є частиною постійного зобов'язання Сполученого Королівства підтримувати Україну в її боротьбі проти вторгнення кремля, яке нічим не було спровоковане.

Ця нова амбітна навчальна програма є наступним етапом нашої підтримки ЗСУ в їхній боротьбі з російською агресією. Використовуючи передовий світовий досвід британської армії, ми допоможемо Україні відбудувати її сили та збільшити масштаб спротиву, коли захищає власні суверенітет і право обирати майбутнє,

– сказав міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

В рамках операції ORBITAL королівство підтримувало нашу державу довгий період. З 2015 по 2022 рік Велика Британія підготувала 22 тисячі українців. Нова програма спиратиметься на цей успіх і продемонструє незмінне лідерство цієї країни у відповіді на військові вимоги України з розвитком війни.

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Допомога Великої Британії

Ця держава стала чи не основним рушієм підтримки України в нашій боротьбі проти ворога. Прем'єр Борис Джонсон пообіцяв, що навіть після його відставки ця тенденція буде продовжуватись. Наприклад, нещодавно вирішили надати нашій державі ще мільярд фунтів. Також британці скерують новітній авіаносець на східний фланг НАТО та додаткову 1000 військових. А українські воїни навчаються у Великій Британії.

Велика Британія також запровадила нові санкції проти російських бізнесменів та чиновників. У санкційний перелік потрапила і найбагатша людина Росії у 2021 році – олігарх Володимир Потанін.

А командувач Королівськими військово-повітряними силами Великої Британії Майк Віґстон запевняв, що британські військові літаки й пілоти готові до війни з Росією за умови, що вона буде загрожувати Лондону або його союзникам.

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