Підігруючи Путіну, Угорщина забула про повстання з тисячами вбитих Московою

Коли я чую від угорців, що вони не готові навіть пропускати зброю для нас через свою територію, то одразу хочу нагадати їм про 1956 рік.

Межа добра і прокремлівського зла

Про повстання, що було придушене радянськими військами і призвело до тисяч вбитих та поранених. Хочу також нагадати, що на стороні добра тоді були українці, котрі доєдналися до повстання.

Актуально Росію послали: швидко і рішуче

Зраджуючи нашу боротьбу за свободу, угорці зрадять і свою. А також українських угорців, які зараз – у наших Збройних силах.



Угорці забули, що Україна підтримала їх у протистоянні з СРСР / Фото "Високий замок"

Ми не очікуємо від Угорщини боротися поряд з нами, але дати нам зброю для боротьби – це питання моралі й цінностей, а не політики. Покоління українців пам'ятатимуть, хто був разом з нами і хто ні.

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