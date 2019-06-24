Підірвався на міні: відоме ім'я та фото загиблого на Донбасі бійця

Український військовий Анатолій Сорочинський підірвався у суботу, 22 червня, на протипіхотній міні у зоні проведення ООС. 30-річний захисник був родом зі Львова.

Військовий пішов захищати Україну від російської агресії ще у 2015 році, розповіли у Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій.

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30-річний військовий з позивним "Жмурик" проходив службу у 24-тій окремій механізованій бригаді імені короля Данила. На війну пішов ще у 2015 році добровольцем у складі "Айдару",

– розповіли у центрі.

Львів'янин підірвався на міні близько 18 години. Проте, інші військові не могли одразу забрати його тіло з небезпечної зони і навіть створили пошукову групу з 7 осіб.

СЦКК та ОБСЄ навіть запросили триденний режим тиші, аби пошукова група могла знайти загиблого, проте його тіло знайшли вже через годину.

"Тіло загиблого воїна евакуйоване з небезпечної зони. Триває підготовка до транспортування тіла загиблого до місця поховання. Та проведення ритуалу вшанування полеглого українського героя", – повідомив прес-центр ООС.

22 червня проросісйькі бойовики 31 раз порушили режим припинення вогню. Через ворожі обстріли один український військовий загинув, ще 8 – отримали поранення. Проте, бійці ЗСУ адекватно відповіли окупантам, завдяки чому їм вдалося поранити одного бойовика, знищити їх безпілотний літальний апарат та пошкодити 1 бронемашину.