Підкуп голови Фонду держмайна: суд стягнув заставу обвинуваченого

Вищий антикорупційний суд заочно арештував Віталія Колеснікова, якого підозрюють у спробі підкупу голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка. Крім того, заставу обвинуваченого стягнули на користь держбюджету.

Відтак держбюджет збагатився на 4,2 мільйона гривень. Загалом же Колесніков разом зі спільниками запропонували голові Фонду держмайна 5 мільйонів доларів хабаря.

Важливо Справа щодо підкупу голови Фонду держмайна: ВАКС не затвердив угоду

Обвинувачені втекли з країни

За даними слідства, хабар очільнику Фонду держмайна намагалися дати 3 людини, серед них:

Віталій Колесніков;

Валерій Троц;

Сергій Щербак.

У НАБУ заявили, що Колесніков порушив обов'язки та покинув Україну, виїхавши до Росії нібито на лікуванні. Інший обвинувачений у цій справі Валерій Троц теж виїхав з України. Він перебуває в Ізраїлі на лікуванні та нібито не може виїхати через релігійні свята, які він теж святкує.

У чому звинувачують чоловіків

За версією сторони обвинувачення, восени 2019 року 3 особи запропонували голові Фонду держмайна 5 мільйонів доларів хабаря в обмін на призначення на посаду директора ПАТ "Одеський припортовий завод", 99,5% акцій якого належать державі. Їх затримали одразу після передання першої частини неправомірної вигоди, а саме – 50 тисяч доларів.

Один з обвинувачених пішов на угоду зі слідством. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років, зі звільненням від відбування покарання з випробуванням на іспитовий строк у 3 роки.