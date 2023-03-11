13-річного підлітка вбило струмом на Київщині: заліз із другом на вантажні вагони

У Вишневому на Київщині 11 березня загинув 13-річний підліток. Разом з другом він заліз на вантажні вагони.

Деталі трагедії розповів Андрій Нєбитов – начальник Головного управління Нацполіції Київщини. Правоохоронці Бучанського управління поліції встановили, що двоє підлітків залізли на вантажні вагони.

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Внаслідок ураження струмом високовольтної лінії, один із них загинув на місці. Другого забрала швидка, наразі його життю нічого не загрожує,

– мовиться у повідомленні.

Начальник Головного управління Нацполіції закликав батьків пояснити дітям, наскільки небезпечними для життя та здоров'я можуть бути екстремальні розваги.

На Одещині загинула 3-річна дівчинка

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблого. Вічна пам'ять.

На Одещині 10 березня загинула 3-річна дівчинка. Деталі розповіла Любов Гордієвська – речниця Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Вона втопилася у діжці з водою. Дівчинку знайшли її батьки. У них – шок. Наразі правоохоронці відкрили провадження з поміткою "нещасний випадок".

"Її знайшли мертвою батьки. Поліцейські відкрили провадження з поміткою "нещасний випадок"",

– розповіла Гордієвська.

Поліція проводить слідство.