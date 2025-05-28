На Сумщині 16-річний юнак погрожував підірвати школу та вимагав викуп у 3 мільйони гривень

У Сумській області 16-річний юнак разом із товаришем, який ще не досяг віку кримінальної відповідальності, погрожували підірвати школу. Вони вимагали викуп у розмірі 3 мільйонів гривень.

Про це в середу, 28 травня, повідомили в прокуратурі Сумської області, передає 24 Канал. Старшому хлопцеві вже повідомили про підозру, а для молодшого спільника обирають заходи виховного характеру.

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Що відомо про інцидент

За даними прокуратури, підозрюваний надав своєму молодшому товаришеві необхідні дані, які той використав для створення електронної пошти та надсилання листа компетентним органам.

Юнаки узгодили текст про нібито терористичне угрупування, яке замінувало навчальний заклад 4 гексогеновими бомбами по 6 кілограмів і вимагало викуп у розмірі 3 мільйонів гривень.

У разі невиконання умов – "школа разом з дітьми підлетить на 20 метрів у небо". Хлопці також вказали прізвище, ім'я та адресу, куди слід привезти кошти, знайомої дівчини, яка не знала про їхні наміри.

Для перевірки надісланої інформації була залучена велика кількість правоохоронців, які жодних вибухових пристроїв чи речовин не виявили. Натомість встановили осіб, які в такий спосіб "пожартували",

– повідомили правоохоронці.

Досудове розслідування проводять слідчі Сумського районного управління поліції.

Нагадаємо, нещодавно на території дитячого садка в Голосіївському районі Києва знайшли мінометну міну часів Другої світової війни. Сапери вилучили небезпечну знахідку та вивезли її на полігон для знешкодження.