Співали російські пісні біля церкви: у Кропивницькому поліція встановила особи підлітків

У Кропивницькому біля церкви підлітки співали російські пісні з нецензурною лексикою. Поліція вже встановила особи двох з них.

Про це повідомила речниця поліції Кіровоградської області Віталіна Бевзенко у коментарі "Суспільному", передає 24 Канал.

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Яке покарання оберуть підозрюваним

Як передає ЗМІ, інцидент стався на території храму Успіння Пресвятої Богородиці в одному з парків міста. Група дітей співала російські пісні із нецензурною лексикою та записувала це на відео.

Як повідомила Віталіна Бевзенко, поліція вже встановила особи двох учасників. Обом по 13 років. З підлітками правоохоронці провели профілактичну бесіду.

Щодо батьків підлітків склали протоколи за статтею "Невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей". Штраф може сягати до 5 тисяч гривень.

Поліція продовжує розслідування.

Довідка: В Україні заборонено використання російської музики в українських медіа та прослуховування її у громадських місцях.

Раніше повідомлялося, на Львівщині дівчина опублікувала в соцмережах відео з російською музикою, зняте на дорожньому знаку "Рава-Руська". Дівчину визнали винною у дрібному хуліганстві. Вона визнала провину, а суд виніс попередження школярці.