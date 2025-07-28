У Києві підлітки залізли на верхівку будівельного крану: з їхніми батьками розбиралась поліція

В неділю, 27 липня, в Києві 3 підлітків забралися на верхівку будівельного крана. Правоохоронці притягнули до відповідальності їхніх батьків.

Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

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Підлітки вилізли на верхівку будівельного крану: що відомо?

В поліції вказують, що подія сталася на одному з будівельних майданчиків Подільського району Києва.

Нехтуючи власною безпекою, заради розваги троє школярів видерлися на будівельний кран. Відео з ними згодом було поширено в соцмережах,

– розповіли правоохоронці.

Хлопців 14 – 15 років разом з батьками поліцейські запросили до Подільського управління поліції, де провели із ними профілактичну бесіду. Вказується, що на батьків склали адміністративні матеріали за статтею 184 КУпАП (неналежне виконання батьківських обов'язків).

Важливо! Поліція Києва закликає містян уважніше стежити за дозвіллям своїх дітей, а підлітків не ризикувати життям, вдаючись до небезпечних "розваг". Зокрема, якщо Ви стати свідком подібної витівки, не зволікайте, а одразу телефонуйте за номером 102!

До слова, нещодавно на залізничній станції в Брюховичах 15-річний хлопець піднявся на вагон потяга та зазнав опіків тіла внаслідок ураження електричним струмом.