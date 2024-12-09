На Рівненщині підлітки залізли на потяг і їх вдарило струмом: поліція розповіла про їх стан

На Рівненщині двоє підлітків віком 14 і 15 років вилізли на вагон вантажного поїзда. Коли діти перебували на даху вагона, їх вдарило струмом.

Зазначається, що інцидент стався 7 грудня, близько 20:40 залізничній станції Верба, повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Рівненської області.

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Що зараз з хлопцями, яких вдарило струмом на потягу

Слідчо-оперативна група встановила, що двоє жителів села Верба, 14 та 15 років вилізли на вагон вантажного потягу, де їх вдарило струмом.

Підозрілі звуки почув черговий депо та виявив хлопців: один з них впав на землю, а інший був на вагоні,

– пише пресслужба поліції.

Старшого хлопця доправили до лікарні. У неділю, 8 грудня, після надання меддопомоги його відпустили.

Водночас його 14-річний товариш із термічним опіком тіла перебуває у Рівненській обласній дитячій лікарні.

Фото з місця, де дітей вдарило струмом / фото Нацполіції

У поліції Рівненської області застерегли: такі розваги небезпечні для здоровʼя та навіть життя.